Drei Praschl-Tore! Tabellenführer zieht Union Taiskirchen weiße Weste aus

Details Sonntag, 17. September 2023 09:37

In der fünften Runde der Bezirksliga West kreuzten die Union Ziegelwerk Senftenbach und die Union Raiffeisen Taiskirchen die Klingen. Im Duell zwischen dem Tabellenführer und dem Sechstplatzierten war ein enges Match zu erwarten, zumal die Gästeelf von Coach Markus Runggaldier nach sechs Spielen ohne Niederlage mit breiter Brust anreiste. Doch der Ligaprimus präsentiert sich seit geraumer Zeit in exzellenter Form, ließ es in den vergangenen Wochen ordentlich krachen und konnte sich auch am Samstagnachmittag auf Goalgetter Daniel Praschl verlassen. Der Top-Torjäger der Liga traf drei Mal ins Schwarze, avancierte beim 4:1-Erfolg der Heimischen zum Senftenbacher Matchwinner und erzielte seine Saisontore acht, neun und zehn. Während die Feichtinger-Elf mit dem dritten Sieg am Stück die Tabellenführung festigte, mussten die Gäste die weiße Weste ausziehen.

Tabellenführer mit Start nach Maß

Rund 200 Besucher bekamen von Beginn an ein umkämpftes Derby zu sehen, in dem die heimischen Fans nach nur acht Minuten den Führungstreffer bejubeln durften. Daniel Schmierer schlug den Ball weit über die Taiskirchener Hintermannschaft, im Duell mit dem herauseilenden Keeper Nico Riederer bewahrte Praschl die Ruhe und stellte mit einem Lupfer auf 1:0. Danach begegneten sich die Teams auf Augenhöhe, wusste auch die Runggaldier-Elf zu gefallen, mehr als die eine oder andere Halbchance sprang für die Gäste zunächst aber nicht heraus. In einem offenen Match ging es munter hin und her, klare Möglichkeiten waren auf beiden Seiten jedoch Mangelware, weshalb es bis zur Pause bei der hauchdünnen Führung des Spitzenreiters blieb.

Praschl bringt Senftenbacher Sieg auf den Weg

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Wiesinger bekamen die Zuschauer ein ähnliches Bild zu sehen, war das Derby auch im zweiten Durchgang überaus intensiv und umkämpft. Beinahe wäre den Gästen der Ausgleich geglückt, als Kapitän Raffael Feichtinger aus rund 20 Metern einen Freistoß ausführte, nach einem Lattenpendler fand der Ball aber nicht den Weg ins Tor. In Minute 63 brachten die Heimischen den vierten Saisonsieg auf den Weg, als Praschl zwei Verteidiger überlief, Goalie Riederer umkurvte und die Kugel einschob.

Petershofer lässt Gäste auf Punktgewinn hoffen - später Senftenbacher Doppelschlag

Nach dem zweiten Praschl-Treffer an diesem Nachmittag verabsäumten es die Senftenbacher, den Sack zuzumachen und konnten die eine oder andere Chance nicht nutzen. In den Schlussminuten nahm das Derby noch einmal Fahrt auf, als Patrick Petershofer nach einem Gestochere auf 2:1 stellte. Doch die Hoffnung der Gäste auf einen Punktgewinn war nur von kurzer Dauer. Denn nur drei Minuten später war Fabian Glasner auf der linken Seite nicht zu halten, der 25-Jährige setzte das Leder ins lange Eck und sorgte für die Entscheidung. 180 Sekunden später stand der "Man of the Match" noch einmal im Mittelpunkt, als der eingewechselte Christopher Kaser mit einem Schuss zunächst an Torwart Riederer scheiterte, Praschl aber einmal mehr goldrichtig stand, per Abstauber erfolgreich war und mit seinem bereits zehnten Saisontreffer den 4:1-Endstand besiegelte. Die Union Senftenbach hatte die drei Punkte längst in der Tasche, die Hausherren mussten das Match aber zu zehnt beenden. Denn in de Nachspielzeit sah der ebenerst eingewechselte Klaus Reiter zwei Mal Gelb und musste den Platz nach wenigen Minuten wieder verlassen.

Markus Regl, Sektionsleiter Union Senftenbach:

"Es war ein super Derby, in dem die Taiskirchener der erwartet starke Gegner waren. Auch wenn das Spiel umkämpft, eng und spannend war, konnten wir letztendlich einen verdienten Sieg feiern. Es läuft bislang ausgezeichnet und bin ungemein stolz auf unsere Mannschaft. Denn sie zeigt den Fans ansehnlichen Fußball, zudem ist der Zusammenhalt ungemein ausgeprägt. Die Spieler arbeiten hart und intensiv und belohnen sich dafür".

