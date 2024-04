Abschied mit Saisonende! Ervin Begic hört als Trainer von Viktoria Marchtrenk auf

Details Dienstag, 09. April 2024 16:27

Seit rund drei Jahren bekleidet Ervin Begic das Traineramt bei der ASKÖ SV Mauky’s Verfliesung Viktoria Marchtrenk aus der Landesliga Ost. Nun informierte der 39-Jährige den Verein, dass im Sommer Schluss ist. Es ist ein für den aktuellen Tabellenfünften überraschender, aber nachvollziehbarer Schritt. Ab sofort läuft die Trainersuche in Marchtrenk.

Ursachenforschung

„Ervin ist an uns herangetreten und hat uns informiert, dass er ab Sommer eine Pause einlegen will – aus privaten beziehungsweise familiären Gründen. Es hat nichts mit dem Verein oder mit der Mannschaft zu tun. Wir haben das überraschend zur Kenntnis genommen. Wir akzeptieren und verstehen das aber absolut“, informiert der sportliche Leiter des Vereins Rene Knogler. Bis Sommer wird Begic also noch im Amt sein und alles daran setzen, die beste Saison in der Vereinsgeschichte der Marchtrenker zu schaffen. Es wäre der Höhepunkt einer kontinuierlichen Entwicklung über die vergangenen Jahre hinweg. Die Hinserie hatte man mit 25 Punkten abgeschlossen – Vereinsrekord. In den sechs Frühjahrspartien reichte es bislang zu zwei Siegen und zwei Remis. „Ervin hat bei uns eine sehr erfolgreiche Arbeit geleistet. Er hat diesen Zeitpunkt gewählt, um dem Verein Planungssicherheit zu geben“, betont Knogler.

Nachfolger soll Anfang Mai präsentiert werden

Die Trainersuche läuft also bereits in Marchtrenk. „Es gibt schon Ideen und Gedanken. Wir werden uns jetzt viel anhören und ansehen. Anfang Mai wollen wir einen neuen Trainer präsentieren“, sagt Knogler. Das Anforderungsprofil ist klar: Unter dem neuen Coach soll der eingeschlagene Weg der vergangenen Jahre und damit einhergehend der Fußball, der für die Truppe charakteristisch ist, weitergeführt werden. „Wir sind ein Verein mit einem vergleichsweise geringeren Budget. Dabei soll aber das Maximum herausgeholt werden. Das soll der neue Trainer mittragen“, fügt der sportliche Leiter an. Was den Kader betrifft, sind die Planungen für die Saison 2024/25 bereits angelaufen. Ein positives Zeichen für den neuen Trainer: Die Mannschaft wird sich voraussichtlich nicht großartig verändern.

Am kommenden Samstag nimmt also die letzte Phase unter Trainer Begic mit einem Heimspiel gegen die in der Rückrunde so stark performende ADmira Linz ihren Anfang.

