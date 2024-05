Vier Treffer und ein Platzverweis - SV Traun und USV St. Ulrich trennen sich mit einem Remis

Details Sonntag, 19. Mai 2024 14:11

Im Rahmen des 27. Spieltags der Landesliga Ost kam es am Samstagnachmittag zum Aufeinandertreffen zwischen dem SV HAKA Traun und USV St. Ulrich. Die Hausherren warten schon seit vier Spieltagen auf einen Sieg und befinden sich gerade in ihrer schwächsten Saisonphase. Die Gäste spielten in den letzten sechs Partien fünfmal Unentschieden und befinden sich im absoluten Tabellenmittelfeld. Für beide Mannschaften scheint die Luft in den letzten Spielen etwas verloren gegangen sein; dennoch dürfen wir ein spannendes, ausgeglichenes Spiel erwarten.

Führung für St. Ulrich durch Defensivfehler

Beide Mannschaften starteten durch einige Ausfälle mit einem ersatzgeschwächten Kader in die Partie. Traun nahm in den ersten Minuten das Zepter in die Hand und versuchte das Spielgeschehen zu lenken, den ersten Treffer erzielten aber die Gäste bereits nach rund zehn Minuten. Einen Defensivfehler der Innenverteidiger nutzte Elias Gmainer eiskalt aus und brachte die Gäste mit der ersten Chance direkt in Führung. Auch nach dem Rückstand blieben die Hausherren das etwas bessere Team mit mehr Spielanteilen. Beide Mannschaften hatten zwar ihre Offensivaktionen, wirklich zwingende Möglichkeiten gab es jedoch auf keiner Seite. Somit blieb es in der ersten Halbzeit bei der 1:0 Führung für die Gäste.

Drei Treffer in zehn Minuten

Nach etwas mehr als fünf Minuten in der zweiten Hälfte fiel der Ausgleichstreffer. Amar Kadic traf nach einem Eckball mit dem Kopf unter den Querbalken zum 1:1. Nur zwei Minuten darauf gingen die Gäste erneut in Führung – wieder durch einen Eckball. Nico Steinmaßl ließ den Ball durchlaufen, sodass Christoph Spath perfekt ins lange Eck abschließen konnte – raffinierte Eckballvariante des Gästeteams. Das Spiel war mittlerweile ein Hin und Her, mit sehr vielen Abspielfehler, sodass nie wirklich ein vernünftiger Spielfluss entstand. Sieben Minuten nach der Führung von St. Ulrich konnte Traun aber direkt wieder zum 2:2 ausgleichen. Nach einem guten Pass über die Abwehr umkurvte Nedim Tekesic den Torhüter und schob den Ball über die Linie. Traun war danach weiterhin spielbestimmender, da sich die Gäste immer mehr in eine reaktive Rolle zurückzogen; gefährliche Chancen blieben aber aus. In der Nachspielzeit holte sich Kresimir Zecic dann noch die Ampelkarte ab und Traun musste die letzten Spielszenen mit zehn Mann am Platz bestreiten. Der Freistoß, den St. Ulrich durch den Platzverweis erhielt, wurde dann noch so richtig gefährlich und landete am Lattenkreuz – beinahe der Lucky Punch für die Gastmannschaft. Letztlich blieb es jedoch beim 2:2 Unentschieden; das dritte Mal in Folge, dass St. Ulrich ein Spiel mit diesem Ergebnis beendete.

Markus Erbschwendtner, Trainer SV Traun:

„In Summe gesehen war es für beide zwar kein zufriedenstellendes Ergebnis, aber im Endeffekt war es eine gerechte Punkteteilung. Es war eher ein schwächeres Landesligaspiel. Bei uns merkt man durch die ganzen Verletzungen, dass wir einfach nicht mehr so in Fahrt kommen.“

Die Besten SV Traun: Pauschallob!

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.