SV HAKA Traun: "Die vergangene Saison war sehr gut, wir wollen da anschließen"

In der Saison 2022/23 schaute für den SV HAKA Traun der 8. Tabellenrang mit 35 eingefahrenen Zählern heraus. In der vergangenen Saison machte die Mannschaft aus der Landesliga Ost nochmals einen Schritt nach vorne und konnte in der abgelaufenen Saison im Spitzenfeld der Tabelle mitmischen. Am Ende verpasste die Erbschwendtner-Elf mit 50 Punkten das Potest nur um Haaresbreite. Auch heuer will Traun wieder voll angreifen und eine wichtige Rolle in der Landesliga Ost spielen. LIGAPORTAL unterhielt sich vor Saisonbeginn inmitten der Vorbereitung mit dem neuen Sportlichen Leiter, Markus Modrey, und gibt einen kurzen Einblick.

Zufriedenheit in Traun dank vierten Tabellenrang

Traun musste in der ersten Runde der abgelaufenen Spielzeit gleich eine ordentliche Abfuhr hinnehmen. Gegen den späteren Meister aus Rohrbach setzte es zu Saisonbeginn noch eine 6:1-Niederlage. Dadurch wurden die Mannen von Coach Erbschwendtner aber so richtig wachgerüttelt und man konnte hernach gleich sieben Siege en suite einfahren. Mit der Hinrunde kann man beim Landesligisten also voll zufrieden sein, schaute in der Winterpause auch der dritte Rang hervor, nur vier Zähler hinter "Winterkönig" Rohrbach. Auch der Start in die Rückrunde verlief nicht schlecht, ehe man zum Saisonfinish aber ordentlich Punkte liegenließ. Der letzte Pflichtspielsieg ist in Traun mit dem 6. April datiert. "Auch wenn ich noch nicht lange dabei bin, kann ich sagen, dass wir mit dem vierten Rang natürlich sehr zufrieden sind. Auf die gesamte Saison gesehen ist das auch verdient, die Spieler sind happy", so Modrey.

Inmitten der Vorbereitung - erste Testspiele bereits absolviert

Das Training läuft in Traun bereits wieder auf Hochtouren: "Wir haben am 5. Juli das erste Testspiel absolviert, mit dem regulären Trainingsbetrieb ging es dann am Montag, dem 8. Juli los", so der Sportliche Leiter. Während es für den Sportverein im ersten Vorbereitungsspiel noch eine 9:2-Niederlage gegen OÖ-Ligist Dietach gab, konnte man vergangenes Wochenende gegen Gallneukirchen mit 4:1 gewinnen. Auch am Transfermarkt war der Landesligist bereits ordentlich aktiv, konnte die bisherigen fünf Abgänge aber durch neue Spieler gleich wieder kompensieren.

"Wollen an der vergangenen Saison anknöpfen und eine gute Rolle spielen"

In der neuen Spielzeit will man in Traun einen ähnlich guten Rang im Klassement wie in der abgelaufenen Saison spielen und sich in einigen Bereichen noch verbessern bzw. weiterentwickeln. Modrey dazu: "Das Ziel ist natürlich, dass wir an der abgelaufenen Saison anschließen und uns in einigen Sachen noch verbessern können. Im Grund war die vergangene Saison aber sehr gut. Wenn wir das weiterführen können, sind - denke ich - alle zufrieden."

