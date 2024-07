SPG St. Florian/Niederneukirchen will mit punktuellen Verstärkungen einstelligen Tabellenplatz erreichen

Details Sonntag, 21. Juli 2024 19:22

Die SPG St. Florian/Niederneukirchen blickt zurück auf eine harte Spielzeit 2023/24, in der man letztlich mit dem Erreichen des Klassenerhalts das Minimalziel halbwegs souverän erreichen konnte. Nach der ersten Runde der Frühjahrssaison entschied sich der Klub überraschend für einen Trainerwechsel, auf Michael Wolm folgte Gerhard Obermüller, der nach etwas glücklosen ersten Partien auf der Florianer Trainerbank auch voll einschlug: Nach einer empfindlichen 0:1-Pleite gegen ADmira Linz stand man mit dem Rücken zur Wand, bis sich die folgenden vier Partien als Entscheidungsspiele entpuppten. Man gewann gleich vier Mal im Gang und fixierte vorzeitig den Klassenerhalt. Ligaportal bat Franz Kiss, den Sportchef der SPG, zum Interview.

Ligaportal: Blicken wir zurück auf die vergangene Spielzeit. Ihr konntet dank einem tollen Lauf in der Mitte der Rückrunde den Klassenerhalt fixieren. Wie lautet Ihr Fazit zum Frühjahr?

Kiss: „Es war uns von Anfang an bewusst, dass es eine harte Saison wird und einige Spiele eng sein werden. Das war vielleicht auch der Unerfahrenheit der Mannschaft geschuldet. Das Gute an jungen Spielern ist aber, dass sie sich doch etwas schneller entwickeln und der Trainerwechsel hat auch etwas dazu beigetragen, dass wir es am Ende geschafft haben. Unser Ziel haben wir mit dem Klassenerhalt auch erreicht und die Entwicklung der jungen Spieler schreitet weiter voran, das freut uns natürlich. Wir konnten zudem auch 15 Spieler einsetzen, die Florianer und bei uns ausgebildet worden sind – das ist auch eine schöne Geschichte.“

Ligaportal: Ihr konntet euch mit Fatlum Emruli, Jozo Marijanovic, Valentin Cancic und Kevin Walchshofer punktuell etwas verstärken. Hat sich neben diesen Zugängen noch etwas getan und wie bewerten Sie die neuen Akteure?

Kiss: „Zu den Zugängen ist am letzten Transfertag noch Donjet Mavraj dazugekommen, den man von der Donau und dem FC Wels kennt. Mit Kerim Guso haben wir zudem auch noch einen Ersatztormann verpflichtet. Ich glaube auch, dass wir uns punktuell ganz gut verstärkt haben und den Großteil der Mannschaft halten konnten. Das war in den vergangenen Jahren eher nicht der Fall.“

Ligaportal: Was nehmt ihr euch für die nächste Saison vor?

Kiss: „Nachdem wir es im Frühjahr nicht ganz schaffen konnten, soll es nun in Richtung eines einstelligen Tabellenplatzes gehen. Wir wollen auch die jungen Spieler weiterentwickeln und ich bin zuversichtlich, dass daraus was wird. Es wird denke ich aber wieder eng im Mittelfeld, mit einem einstelligen Rang wäre ich schon zufrieden, der Trainer wahrscheinlich eher weniger (lacht)."

Ligaportal: Ihr habt eine Vergangenheit in höheren Ligen. Wo seht ihr euch auf lange Sicht bzw. gibt es ein mittel- oder langfristiges Ziel?

Kiss: „Klar sieht jeder St. Florian mit zwanzig Jahren Regionalliga-Vergangenheit, das waren aber andere Vorraussetzungen. Das ist was absolut Utopisches und bringt den Verein nicht wirklich weiter. Wenn du Regionalliga spielst, bleiben dir keine Spieler als Funktionäre. Es ist einfach nicht möglich, das mit den Eigenen zu schaffen. Da muss man dann externe Spieler holen. Wenn wir uns so weiterentwickeln, wollen wir auch in der Landesliga zu den besseren Mannschaften gehören, der Wunsch wäre irgendwann die Rückkehr in die OÖ-Liga, ohne sich aber einen zeitlichen Druck zu machen.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.