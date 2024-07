Der SC Marchtrenk will wieder im vorderen Tabellendrittel präsent sein

Details Mittwoch, 24. Juli 2024 20:27

In den beiden Vorsaisonen vor der abgelaufenen Spielzeit 2022/23 zählte der SC Marchtrenk immer zu den Top-Teams der Landesliga Ost. In der vergangenen Meisterschaft erwischten die Blau-Gelben mit Platz fünf in der Hinrunde auch keinen schlechten Start, jedoch ließ man nach der Winterpause einige Punkte liegen. Erst gegen Ende der Rückrunde ging es in Marchtrenk wieder bergauf, womit man in der Frühjahrssaison Rang acht erreichte. Am Ende schaute für die Elf von Adam Kensy der siebte Rang heraus. LIGAPORTAL unterhielt sich vor Saisonbeginn mit Dominik Hamader, dem Koordinator Sport des Sportclubs, und gibt einen Rück- sowie Ausblick auf die kommende Spielzeit.

Solider Herbst - schlechter Rückrundenstart

Mit einem 3:1-Sieg fiel der Start in die vergangene, bereits abgelaufene, Saison in Marchtrenk positiv aus. Mit acht Siegen, jeweils drei Unentschieden und Niederlagen schaute in der Winterpause mit 27 Punkten auch der fünfte Tabellenrang heraus. Nur sechs Zähler fehlten auf den Zweitplatzierten, der ASKÖ Donau Linz. Doch da man in den ersten drei Partien zu Frühjahrsbeginn keinen Sieg holen konnte, war Rang zwei dann auch schon wieder abgeschrieben. Am Ende kam man in der Rückrunde auf vier Punkteteilungen sowie jeweils fünf Siege und Unentschieden. Hamader zur vergangenen Saison: "Grundsätzlich war es doch eine schwierigere Saison, da wir in den Vorsaisonen immer im ersten Drittel waren. Dieses Mal hat es nur für das Mittelfeld gereicht. Wir hatten dann auch einen personellen Engpass. Gegen Ende der Rückrunde haben wir aber wieder in die Spur gefunden."

Vorbereitung läuft - Niederlage im Landescup gegen OÖ-Ligisten

Mit 1. Juli ging die Vorbereitung auf die neue Saison in Marchtrenk los. Das erste Testspiel gegen Sattledt konnte auch mit 3:1 gewonnen werden, ehe es im Landescup dann eine knappe 2:0-Niederlage zu verkraften gab. Der Koordinator Sport über das Aus: "Wir haben leider urlaubsbedingt einige Ausfälle gehabt, haben aber gut mithalten können und aus dem Spiel nicht viel zugelassen. Am Ende waren es zwei Elfmeter-Gegentore." Der Kader wurde mit fünf Abgängen und vier Zugängen gut gehalten und konnte auch etwas breiter gemacht werden, da vier der fünf Abgänge keine Stammspieler waren.

"Wir wollen wieder weiter vorne mitspielen"

In der kommenden Saison will man beim Sportklub wieder voll angreifen und die Blickrichtung in der Tabelle nach oben richten: "Wir wollen uns wieder im vorderen Drittel platzieren. Mit Donau und Oedt 1b gibt es wieder zwei Mannschaften, die den Anspruch auf ganz oben stellen werden. Ich glaube aber wir haben eine gute Konstanz und können dieses Jahr weiter vorne mitspielen, als noch letztes Jahr", sagt Hamader mit Blick auf die kommende Spielzeit.

Julian Biereder

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.