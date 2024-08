„Wir sind sehr glücklich, dass trotz des großen Umbruchs der erste Heimsieg in der neuen Saison geklappt hat“– Schwertbergs Trainer, Julian Reindl nach dem 3:1-Heimerfolg im Interview

Details Samstag, 10. August 2024 14:14

Nachdem die ASKÖ Schwertberg am ersten Spieltag auswärts noch knapp mit 3:2 verloren hatte, konnte man am gestrigen Freitagabend das zweite Spiel der Saison in der Landesliga Ost gegen den Aufsteiger aus Eferding mit 3:1 für sich entscheiden (Spielbericht). Während die Gäste durch diese Niederlage bei einem Zähler bleiben, sicherten sich die Hausherren, die die letzte Saison auf dem sechsten Tabellenplatz beendeten, die ersten drei Punkte der Saison. Ligaportal sprach nach dem Spiel mit dem Trainer von ASKÖ Schwetberg, Julian Reindl:

Ligaportal: Wie lautet das Fazit zum gestrigen 3:1-Erfolg

Reindl: „Wir sind sehr glücklich, dass trotz des großen Umbruchs in der Mannschaft mit vielen Neuzugängen und vielen jungen Spielern, der erste Heimsieg in der neuen Saison geklappt hat. Durch die Bank war es von jedem Spieler eine gute, kämpferische Leistung.“

Ligaportal: Können Sie den Spielverlauf kurz zusammenfassen?

Reindl: „Wir sind gut in die Partie gestartet und hatten auch direkt zu Beginn zwei nicht allzu schlechte Möglichkeiten. Leider mussten wir bereits nach 25 Minuten verletzungsbedingt den ersten Wechsel durchführen, das hat uns anschließend schon etwas aus dem Konzept gebracht. Durch einen Weitschuss hat der eingewechselte Philipp Paireder kurz vor der Halbzeitpause noch das 1:0 erzielt. Eferding kam in Folge besser aus der Halbzeit und übernahm etwas das Spielgeschehen. Durch einen Standardtreffer erzielten wir dann aber das 2:0 und bis zum Anschlusstreffer in der 75 Minute hatten wir das Spiel sehr gut unter Kontrolle. Durch eine Kontersituation gab es kurz vor Schluss noch Elfmeter für uns und nach dem 3:1 war das Spiel eigentich entschieden.“

Die Besten ASKÖ Schwertberg: Mahmut Akuma und Fabian Hofer

Ligaportal: Gab es taktische Änderungen im Vergleich zur Auftaktniederlage?

Reindl: „Nicht wirklich, da wir auch im ersten Spiel durchaus in Ordnung gespielt haben. Die Mannschaft braucht natürlich etwas Zeit, um so einen Umbruch mit extrem vielen neuen und jungen Spielern perfekt zu verarbeiten. Von dem her sind wir extrem froh um diesen Sieg.“

Ligaportal: Wie blickt man nun aufs nächste Spiel gegen Viktoria Marchtrenk?

Reindl: „In Marchtrenk wird es wahrscheinlich ein sehr schwieriges Spiel. Wir werden schauen, dass wir defensiv wieder gut stehen und unsere Basics abrufen. Wir werden uns nichtsdestotrotz nicht verstecken und schauen, dass wir Punkte mitnehmen können."

