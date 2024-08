„Nach der Pause sind wir wirklich selbstbewusst zurück aufs Feld gekehrt und unser Spielsystem ist ab der ersten Minute total aufgegangen.“ – Patrick Datscher, Trainer von Gunskirchen, nach dem 3:1 Erfolg im Interview

Details Samstag, 31. August 2024 12:01

Nachdem die Union Gunskirchen am vorherigen Spieltag die ersten Punkte sammeln konnte, gewinnt man auch im fünften Saisonspiel der Landesliga Ost gegen SK St. Magdalena und steht nun bei sechs Saisonpunkten. Für St. Magdalena, die bis dato erst ein Gegentor hinnehmen mussten, ist das 1:3 die erste Saisonniederlage (Spielbericht). Ligaportal sprach nach dem Spiel mit dem Trainer von Gunskirchen, Patrick Datscher:

Wie lautet Ihr Fazit zum gestrigen Sieg?

Datscher: „Wir sind sehr zufrieden mit unserer Leistung; insbesondere taktisch war es ein sehr gutes Spiel von uns. Wir haben die Erkenntnisse aus dem Cupspiel, wo wir letztlich im Elfmeterschießen gewonnen haben, top umgesetzt. Wir wussten, dass sie auf Konter anfällig sind – das haben wir gestern auch versucht anzuwenden.

Ligaportal: Können Sie das gestrige Spiel noch einmal kurz zusammenfassen?

Datscher: „Die ersten 20 Minuten war Magdalena sehr gut im Spiel und die bessere Mannschaft. Anschließend gab es eine Trinkpause, wo wir taktisch etwas umgestellt haben. Kurz vor der Trinkpause sind durch eine Traukombination von Dibran Rrahmani und Martin Hegedüs in Führung gegangen, womit wir erfreulicherweise den Flow von Magdalena brechen konnten. Ab der Trinkpause war es eine sehr ausgeglichene Partie, wo wir teilweise auch die etwas besseren Chancen vorliegen hatten. Nach der Pause sind wir wirklich selbstbewusst zurück aufs Feld gekehrt und unser Spielsystem ist ab der ersten Minute total aufgegangen. Mit einem Doppelschlag in der 56. und 59. haben wir dann das 2:0 und 3:0 erzielt, wobei vor allem ersteres eine unglaubliche Einzelaktion von Rrahmani war. Daraufhin haben wir uns zurückgezogen und uns auf Kontersituationen fokussiert. Um die 80. Spielminute haben wir leider noch das 3:1 kassiert, große Chancen gab es für St. Magdalena anschließend aber nicht mehr.“

Die Besten Union Gunskirchen: Martin Hegedüs, Liam Schmuck

Ligaportal: Nach dem sehr schwierigen Auftaktprogramm konnte eure Mannschaft die letzten beiden Spiele gewinnen. Hat man dahingehend irgendetwas verändert oder war es nur eine Frage der Zeit, bis Punkte vom Laster fallen?

Datscher: „Unserer Grundtugenden haben uns zu dem geführt, wo wir jetzt stehen, daher haben wir nicht unbedingt etwas geändert. Wir haben in den letzten zwei Jahren in der Bezirksliga über 120 Punkte errungen; wir wussten natürlich, dass es in der Landesliga schwieriger wird. Wir haben in den ersten drei Spielen aber auch bereits gesehen, dass wir gegen starke Gegner zumindest phasenweise gut mithalten können. Wir hatten nach den erste drei Spielen noch null Punkte, wussten aber, dass wenn wir so weiterspielen, trainieren und auch alle Urlauber wieder zurückkommen, die Qualität im Kader haben, um auch in der Landesliga zu bestehen. Wir haben überhaupt keinen Druck, unser Ziel ist der Nichtabstieg und so viele Punkte sammeln wie möglich.“

Ligaportal: Auch das nächste Spiel gegen St. Ulrich ist wieder gegen eine sehr starke Mannschaft. Wie blickt man auf dieses Spiel?

Datscher: „Großen Respekt vor St. Ulrich. Sie hatten einen super Saisonstart mit herausragenden Ergebnissen und besitzen zwei, drei Spieler mit individuell überragenden Fähigkeiten. Wir haben aber Heimspiel und wollen schauen, dass unsere Arena wieder eine Festung wird und wir eine Serie aufbauen können. Es ist nichts unmöglich; wir verstecken uns vor keinem Gegner und haben die Qualität, dass wir zu Hause eigentlich jeden schlagen können.“

