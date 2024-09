"Die Erfahrung hat sich durchgesetzt" – SK St. Magdalena Coach Harald Kondert im Interview nach Derbysieg!

Details Sonntag, 08. September 2024 19:57

Der SK St. Magdalena hat einen richtig starken Saisonstart hingelegt. In den ersten fünf Partien fuhr man ganze zehn Punkte ein, am gestrigen Samstagnachmittag folgten dann drei weitere, auf Prestige-Ebene noch viel wichtiger Zähler: Man zeigte Stadtrivalen SK ADmira Linz die Grenzen auf und siegte mit 3:1 am Bachlberg (zum Spielbericht). Ligaportal sprach nach dem Derbysieg mit Harald Kondert, dem Cheftrainer des SKM.

Ligaportal: Gratuliere zum Derbysieg. Was ist Ihr Fazit zum Spiel?

Kondert: „Die Erfahrung hat sich im Endeffekt durchgesetzt gegen das junge Wilde. Wir hätten es vor allem in der zweiten Halbzeit früher für uns entscheiden müssen, weil wir doch einige gute Konter gefahren haben, die wir nicht sauber fertigspielen konnten. Wir haben verdient gewonnen.“

Ligaportal: Als nächstes kommt der SC Marchtrenk zu euch ins Sonnleitner Stadion. Das ist in Anbetracht der aktuellen Tabellenlage ein Topspiel – wie bereitet ihr euch drauf vor?

Kondert: „Wir hatten bisher noch keinen Gegner, der aktuell in der oberen Tabellenhälfte ist. Wenn man nicht hinten dabei sein will, muss man diese Punkte gemacht haben. Marchtrenk hat voriges Jahr ein bisschen geschwächelt, ist jetzt aber, auch durch die Verpflichtung von Jindrich Rosulek, stärker – umsonst gewinnt man nicht gegen die Donau. Das wird ein richtiger Gradmesser, wenn man in die Top-5 kommen will. Wir gehen das dementsprechend ernst an. Danach kommen Oedt und Donau, das sind richtige Schlagerspiele.“

Ligaportal: Ist die Top-5 also euer Saisonziel?

Kondert: „Ein einstelliger Tabellenplatz soll es auf jeden Fall werden. Wir waren im Frühjahr Vierter, die Liga ist aber um einiges dichter geworden. Wenn es aber irgendwie geht, wollen wir schon um die ersten fünf Plätze mitspielen. Das wäre dann überm Ziel hinaus, erstmal gilt es einen einstelligen Rang zu erreichen.“

Ligaportal: Jetzt sind sechs Spieltage gespielt. Sind auch für Sie Oedt und die Donau die Titelfavoriten?

Kondert: „Ja, Oedt wird am Ende denke ich ganz vorne sein, auch wenn sie gerade gegen Donau verloren haben. Sie machen trotzdem ihre Hausaufgaben. Die beiden werden sich das ausmachen.“

