"Haben uns den Start ein wenig anders vorgestellt" – Viktoria Marchtrenk Trainer Dominik Feigl im Interview!

Die ASKÖ SV Viktoria Marchtrenk konnte nach der ersten Niederlage in Runde fünf gegen den SV Traun am gestrigen Samstag wieder voll anschreiben. Man war zu Gast bei der DSG Union Naarn und fegte die Machländer souverän mit 4:0 vom Platz, wonach man nun mit neun Zählern auf Tabellenplatz acht steht. Ligaportal sprach mit Dominik Feigl, dem Übungsleiter der Viktoria, nach dem gestrigen Sieg über das Spiel und die anstehenden Aufgaben.

Ligaportal: Wie lautet Ihr Fazit zum Sieg?

Feigl: „Im Endeffekt war das eine solide Gesamtleistung der Mannschaft. Aus meiner Sicht haben wir verdient gewonnen, auch in der Höhe. Das war eine richtige Hitzeschlacht, in der wir dennoch an unser Limit gehen konnten.“

Ligaportal: Nun wartet der SV Garsten auf euch, eine Mannschaft die Sie aus der Bezirksliga gut kennen. Wie bereitet ihr euch auf diese Aufgabe vor?

Feigl: „Garsten war in der Bezirksliga schon nicht zu unterschätzen, als Aufsteiger nun sowieso nicht. Das ist eine kompakte, grundsolide Mannschaft, die sehr effizient spielt. Wir müssen schauen, dass wir unsere Hausaufgaben machen und uns auf unser Spiel konzentrieren. Wenn wir das gut umsetzen, bin ich guter Dinge.“

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie nach Spieltag sechs mit den bisherigen Leistungen?

Feigl: „Wir haben uns den Start schon ein bisschen anders vorgestellt. Sicher war er nicht schlecht, wir waren bis zum Traun-Spiel mit drei Unentschieden ungeschlagen. Das Spiel haben wir dann hergeschenkt. Im Endeffekt kann man nicht ganz unzufrieden sein, es ist aber noch Luft nach oben. Da werden wir dran arbeiten, damit wir am Ende der Herbstsaison zu unserem gewünschten Ziel kommen, dem oberen Drittel.“

Ligaportal: Ist euer Gesamtziel also das obere Tabellendrittel?

Feigl: „Ja. Letztes Jahr wurde man Dritter, die Erwartungen sind also relativ hoch. Wenn du dich also vier, teilweise fünf Mal die Woche auf den Platz stellst und dann bist du Elfter, so wie es wie vorige Runde war, ist das schon für jeden ein wenig enttäuschend. Jetzt sind wir aber auf dem richtigen Weg, das war denke ich der richtige Schritt.“

