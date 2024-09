„Nur mit schönem Fußball machst du keine Punkte, man muss auch mal clever sein und dreckig Spielen.“ – Patrick Datscher, Trainer von Gunskirchen, nach der 3:1-Niederlage im Interview

Details Samstag, 21. September 2024 13:30

Die Union Gunskirchen zeigte am gestrigen Freitagabend eine schwache Leistung und verlor in der Landesliga Ost mit 3:1 gegen Viktoria Marchtrenk (Spielbericht). Während die Gäste durch diesen Sieg weiterhin auf dem Weg sind, ihren nicht optimalen Saisonstart auszubügeln und sie wieder die oberen Plätze anvisieren wollen, bleiben die Hausherren bei sechs Zählern und müssen in der kommenden, englischen Woche bessere Leistungen zeigen, um etwas zählbares aus den Partien mitzunehmen. Ligaportal sprach nach dem Spiel mit den Trainern der beiden Mannschaften:

Patrick Datscher, Trainer Union Gunskirchen:

„Das gestrige Endergebnis war sehr enttäuschend, da wir momentan einfach nicht die Einstellung und den Willen haben, dass wir in der Liga Punkte holen. Die erste Halbzeit war eine unruhige und ausgeglichene Spielhälfte; nach der Führung, die wir bis in die Halbzeit reingebracht haben, glaubten wir, dass diese unser Dosenöffner sein könnte. Wir wollten anschließend mutiger auftreten und aggressiver sein, aber genau das Gegenteil war der Fall. Nach dem Ausgleichstreffer wollten wir unbedingt auf 2:1 spielen, wodurch wir uns zweimal auskontern haben lassen.

Die Niederlage schaut wieder deutlicher aus als sie ist, aber wir sind in manchen Dingen einfach nicht clever genug Spielsituationen besser auszuspielen, sowie besser zu verteidigen und abzuschließen. Wir haben zwar unsere Chancen, können diese momentan aber einfach nicht verwerten. Wir müssen etwas an unserem Spielsystem schrauben, weil nur mit schönem Fußball machst du keine Punkte, man muss auch mal clever sein und dreckig Spielen. Das Schöne am Fußball ist aber, dass wir am Mittwoch und Samstag in der englischen Woche wieder alles drehen können. Leider werden wir aber wahrscheinlich ohne unseren einser Tormann Huso Cajtinovic auflaufen müssen, da sich dieser eine Knieblessur zugezogen hat.“

Dominik Feigl, Trainer Viktoria Marchtrenk:

„Wir haben von Beginn an gut Druck gemacht und uns drei, vier gute Chancen herausgespielt, sind aber leider nicht in Führung gegangen. Anschließend haben wir ein dummes Tor bekommen, wo wir uns auch nicht sicher waren, ob der Ball hinter der Linie war. Dadurch sind wir, obwohl wir ein deutliches Chancenplus hatten, mit einem 1:0-Rückstand in die Halbzeit gegangen. In der zweiten Halbzeit sind wir ebenfalls gut hineingestartet und haben durch einen Eckballtreffer den Ausgleich erzielt. Gunskirchen hatte anschließend aber auch noch eine sehr gefährliche Möglichkeit, wo wir etwas Glück hatten, dass wir nicht das zweite Tor kassieren. Nachfolgend haben wir Anes Sabic eingewechselt, der uns durch seinen Doppelpack den verdienten 3:1-Sieg beschert hat. Zuvor hatten wir schon zwei Treffer erzielt, die aber beide – das eine durch eine Abseitsstellung und das andere durch Stürmerfoul – aberkannt wurden.“

