„Sobald wir aber glauben, dass wir ein, zwei Prozent nachlassen können, wird es nicht reichen.“ - Naarns sportlicher Leiter Dominik Tauber nach Derbysieg

Das Nachholspiel zwischen ASKÖ Schwertberg und DSG Union Naarn am gestrigen Mittwochabend endete mit einem 2:1-Derbysieg für die Gäste (Spielbericht). Naarn sammelt dadurch wichtige drei Punkte in der Landesliga Ost, nachdem die Leistung in den vorherigen drei Spielen nicht immer überzeugend war. Für Schwertberg war es nach längerer Zeit wiedermal eine Derbyniederlage im eigenen Station, womit man im Kampf um die obersten Tabellenplätze – auch durch die 3:0-Niederlage gegen Garsten vergangenes Wochenende – etwas den Anschluss an die Spitze verliert. Ligaportal sprach nach dem Spiel mit dem sportlichen Leiter von Naarn, Dominik Tauber:

Ligaportal: Wie lautet Ihr Fazit zum gestrigen Derbysieg?

Tauber: „Wir sind hochzufrieden mit dem gestrigen Sieg, nachdem die letzten Runden nicht ganz so einfach waren. Aus meiner Sicht haben wir uns den Sieg auch verdient, da wir einfach die bissigere Mannschaft waren. Es war geschlossen eine super Leistung, jeder hat für den anderen gekämpft; genau wie man in einem Derby auftreten muss.“

Ligaportal: Können Sie den Spielverlauf kurz wiedergeben?

Tauber: „Es gab auf beiden Seiten nicht unbedingt viel Torchancen; wir sind mit der ersten Möglichkeit in der zweiten Spielminute direkt in Führung gegangen. Anschließend haben wir das Spiel sehr stark kontrolliert und nichts zugelassen. Auch nach dem Ausschluss in der zweiten Halbzeit haben wir extrem gut verteidigt und aufopferungsvoll gekämpft. Ein Fehlpass vom gegnerischen Keeper hat uns das 2:0 beschert, das wir bis zur Schlussphase halten konnten. Durch den Anschlusstreffer in der Schlussphase und der längeren Nachspielzeit mussten wir noch kurz zittern, aber wir haben das Ergebnis letztlich relativ souverän über die Zeit gebracht.“

Ligaportal: Wie blickt man nun auf das nächste Spiel gegen Traun?

Tauber: „Der Ausblick ist Woche für Woche eigentlich der selbe. Wir sind der Meinung, dass jede Woche etwas drinnen ist. Es ist eine komplett ausgeglichene Liga – Oedt und Donau muss man von der Qualität vielleicht etwas über alle anderen Mannschaften stellen – wo man sich von Spieltag zu Spieltag auf Augenhöhe trifft und letztlich die Tagesform entscheidet.“

Ligaportal: Ist man mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden?

Tauber: „Wir sind eigentlich ganz gut in die Meisterschaft hinein gestartet und waren auch mit unseren Leistungen zufrieden. Nach der 3:0-Auswärtsniederlage gegen Eferding – wo wir extrem schwach aufgetreten sind – wurden wir etwas schwächer und haben auch das nächste Spiel gegen Viktoria Marchtrenk mit 4:0 verloren. Da haben wir gemerkt, dass wir nur funktionieren, wenn jeder bei hundert Prozent ist. Sobald wir aber glauben, dass wir ein, zwei Prozent nachlassen können, wird es nicht reichen. Der Trainer hat dies mit der Mannschaft aber bereits aufgearbeitet und sie wieder auf den richtigen Weg gebracht.“

