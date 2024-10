Nach zwei Pleiten binnen vier Tagen trennen sich die Wege von ASKÖ Donau Linz und Trainer Adnan Kaltak

Details Mittwoch, 09. Oktober 2024 15:59

Nach dem Vizemeistertitel in der vergangenen Saison, startete die ASKÖ Donau Linz auch ordentlich in die neue Spielzeit der Landesliga Ost. Die Kleinmünchner feierten in den ersten acht Partien fünf Siege und sammelten insgesamt 17 Punkte. Zuletzt geriet der Motor der Linzer jedoch ins Stottern. Die 1:3-Heimpleite gegen St. Ulrich und die gestrige 0:1 Niederlage in Putzleinsdorf zogen Konsequenzen nach sich, trennen sich ab sofort die Wege des Traditionsvereins und Trainer und Sportchef Adnan Kaltak.

Adnan Kaltak (Trainer und Sportchef):

"Mit einem weinenden, aber auch lachenden Auge blicke ich auf zweieinhalb tolle Jahre zurück. Ich habe Donau Linz als sehr familiären und wertschätzenden Verein kennengelernt und genau so ist heute der Zeitpunkt gekommen, um auf Wiedersehen zu sagen. Für mich als Trainer war neben den negativen Ergebnissen in den letzten Wochen auch eine negative Entwicklung innerhalb der Mannschaft spürbar. Aus diesem Grund und insbesondere im Sinne meiner Verantwortung als Trainer und sportlicher Leiter eines tollen Vereins, bin ich der festen Überzeugung, dass der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um einen neuen Impuls zu setzen. Ich möchte mich bei der gesamtem Donau-Familie für eine wunderschöne Zeit bedanken und wünsche dem gesamten Verein alles Gute. Ein besonderes Dankeschön geht an Rainer Schütz und Kurt Baumgartner für das Vertrauen und den unermüdlichen Einsatz für den Verein. Ich werde als Donau-Fan weiterhin die blau-gelben Farben hochhalten."

Rainer Schütz (Obmann) und Kurt Baumgartner (Sportmanager):

"Adnan Kaltak hat uns als Donau Linz im sportlichen Bereich in neue, professionelle sportliche Dimensionen geführt. Dafür gilt ein ganz besonderer Dank und eine hohe Wertschätzung. Leider hat zuletzt die Entwicklung nicht mehr gepasst und so sind wir den Wunsch als Verein nachgekommen und stellen uns im Bereich Sport neu auf. Andreas Hofmann, seit sechs Monaten als Teammanager und im Bereich Kommunikation im Verein tätig, übernimmt ab sofort die sportliche Leitung und wird für die Trainersuche beauftragt, möglichst rasch Vorschläge einzubringen. Zudem wird er im Samstag-Spiel gegen Eferding auf der Bank die Verantwortung übernehmen. Dabei wird er von Co-Trainer Oliver Windisch und Adis Bukva unterstützt."

Andreas Hofmann (neuer Sportlicher Leiter):

"Unser Aufstiegstraum ist gestern geplatzt. Wir werden uns nun sportlich neu aufstellen, versuchen mit einem neuen Trainer bis Winter die richtige Mischung im derzeitigen Kader zu finden und danach mit einem eineinhalbjährigen Plan Donau Linz dorthin zu bringen, wo der Verein hingehört. Die Situation erinnert mich an ASKÖ Oedt 2017, wo ich zum selben Zeitpunkt eingestiegen bin und damals Vöcklamarkt bereits weit vorne lag. Unser Ziel war damals, dass wir die beste Frühjahrsmannschaft werden und den Landescup gewinnen. Dies ist uns gelungen und ein Jahr später wurde Oedt Meister. Dieses Ziel möchte ich gemeinsam mit Mannschaft, Verein und dem neuen Trainer auch bei Donau Linz erreichen."

