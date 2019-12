Oberösterreich: Expertentipp-Analyse - Werner Mayer (Blau-Weiße Jungs Linz) mit Rekordwert

Details Freitag, 27. Dezember 2019 14:45

In der Herbstsaison in sämtlichen 26 Ligen Oberösterreichs versuchten insgesamt 340 Experten (Trainer bzw. Funktionäre) ihr Glück und tippten in den 13 Runden (OÖ-Liga: 15 Runden) die jeweiligen Spiele. Ligaportal analysierte alle Expertentipps, wobei folgender "Schlüssel" verwendet wurde: 5 Punkte für das exakte Ergebnis, 3 Punkte für das richtige Torverhältnis sowie 1 Punkt für die richtige Tendenz. Blau-Weiße Jungs Linz-Sportchef Werner Mayer sammelte bärenstarke 21 Punkte und stellte einen neuen Rekord auf. Der Funktionär der Amateure des Erstligisten tippte in der Landesliga Ost nicht weniger als vier exakte Ergebnisse und lag bei einem weiteren Spiel richtig. Knapp dahinter landete SPG Friedburg/Pöndorf-Trainer Robert Pessentheiner, der mit 19 Zählern ebenfalls über der alten Bestmarke blieb. Drei Experten rangieren mit jeweils 14 Punkten am dritten Platz. In Oberösterreich wurden die Experten ihrem Ruf gerecht, sammelte doch selbst der 59. in der Wertung immerhin 9 Punkte.

Oberösterreich / alle 26 Ligen: Expertentipp Herbst 2019 - Endergebnis:

21 Punkte Werner Mayer, Sportchef Blau-Weiße Jungs Linz (LLO-R05)

19 Punkte Robert Pessentheiner, Trainer SPG Friedburg/Pöndorf (OÖL-R02)

14 Punkte Günther Moser, Trainer SV Oftering (2MO-R03)

14 Punkte Christian Falkner, Trainer Union Herzogsdorf/Neußerling (2NW-R10)

14 Punkte Thomas Ecker, Sektionsleiter Union Taufkirchen/Trattnach (1MW-R12)

13 Punkte Karl Kreuzer, Sektionsleiter ATSV Kohlgrube/Wolfsegg (2MW-R01)

13 Punkte Dominik Hamader, Trainer SC Marchtrenk (LLO-R02)

13 Punkte Wolfgang Gruber, Trainer Union St. Florian (OÖL-R05)

13 Punkte Manuel Strobl, Sektionsleiter Union Mondsee (OÖL-R09)

13 Punkte Florian Rittmannsberger, Sektionsleiter SC Ernsthofen (1O-R10)

12 Punkte Thomas Engelmaier, Trainer SC St. Pantaleon/Erla (1NO-R02)

12 Punkte Helmut Weiss, Trainer SPG Palting/Seeham (1SW-R03)

12 Punkte Stephan Peheim, Sektionsleiter Union Unterweitersdorf (2NM-R04)

12 Punkte Bela Hegedüs, Trainer SV Pram (1MW-R06)

12 Punkte Thomas Brunner, Trainer ASKÖ Donau Linz 1b (2M-R08)

12 Punkte Gerald Allerstorfer, Sektionsleiter UFC Hartkirchen (2MO-R09)

12 Punkte Michael Wolm, Trainer Union St. Florian Juniors (2NO-R09)

12 Punkte Markus Scharinger, Sektionsleiter Union Dorf/Pram (LLW-R10)

12 Punkte Rene Knogler, Sportchef SV Viktoria Marchtrenk (LLO-R12)

11 Punkte Alfred Niederberger, Sektionsleiter-Stellvertreter Union Walding (2NW-R02)

11 Punkte Kurt Eilmannsberger, Trainer SV Haslach (1N-R02)

11 Punkte Michael Floß, Sportchef und Trainer WSV-ATSV Ranshofen (BLW-R03)

11 Punkte Andreas Feichtlbauer, Obmann Union Sigharting (1NW-R03)

11 Punkte Christopher Krieg, Sekttionsleiter ATSV Lenzing (2S-R04)

11 Punkte Franz Donnerer, Trainer Union Neufelden (2NW-R06)

11 Punkte Erich Renner, Trainer SV Bad Ischl (OÖL-R07)

11 Punkte Thomas Regl, Sektionsleiter TSV Aurolzmünster (2WN-R08)

11 Punkte Sebastian Bachleitner, Ex-Trainer UFC Lochen (1SW-R08)

11 Punkte Andreas Hammer, Obmann SK Blau-Weiß Stadl-Paura (2MW-R09)

11 Punkte Andreas Reich, Trainer Union Gunskirchen (BLS-R10)

11 Punkte Norbert Hutterer, Trainer ASKÖ Ohlsdorf (BLS-R12)

11 Punkte Karl Auracher, Trainer Union Pabneukirchen (1NO-R12)

11 Punkte Jürgen Brandstätter, Trainer SV Bad Schallerbach (OÖL-R12)

10 Punkte Thomas Bauernfeind, Trainer Union Rainbach/M. (1NO-R03)

10 Punkte Felix Scharinger, Trainer Union Gilgenberg (BLW-R04)

10 Punkte Michael Carhaun, Sektionsleiter ASKÖ Dionysen (1M-R04)

10 Punkte Florian Fröhlich, Sektionsleiter SV Molln (1O-R05)

10 Punkte Andreas Reitmeier, Sektionsleiter SV Hellmonsödt (BLN-R07)

10 Punkte Thomas Winkler, Sektionsleiter TSU Jeging (2SW-R08)

10 Punkte Lukas Moser, Ex-Sportchef SV Traun (LLO-R08)

10 Punkte Heinz Zitta, Sektionsleiter ASKÖ Blaue Elf Linz (1M-R08)

10 Punkte Matej Pavlovic, Trainer TSU Wartberg/Aist (BLN-R12)

10 Punkte Gerhard Steiner, Sportchef SPG Pregarten (OÖL-R13)

9 Punkte Ervin Begic, Trainer Union Gaspoltshofen (2MW-R02)

9 Punkte Stefan Eidenberger, Sektionsleiter Union St. Oswald/Haslach (2NW-R03)

9 Punkte Mario Krämer, Trainer Union St. Johann/Walde (2W-R03)

9 Punkte Peter Nobis, Trainer Union Rottenbach (1MW-R04)

9 Punkte Christian Eckerstorfer, Trainer Union Klaffer (1N-R04)

9 Punkte Klaus Stagl, Sektionsleiter Vöcklabrucker SC (2MW-R05)

9 Punkte Roman Jansenberger, Trainer ASKÖ Ebelsberg Linz (2NO-R05)

9 Punkte Alexander Oppolzer, Trainer SPG Wilhering/Mühlbach (1M-R05)

9 Punkte Markus Egger, Sektionsleiter ASKÖ Gosau (1S-R07)

9 Punkte Richard Hofmann, Sektionsleiter Union Stroheim (2MO-R08)

9 Punkte Günther Ernst, Trainer TUS Kremsünster (1O-R08)

9 Punkte Franz Lang, Sportchef Union Enzenkirchen (2WN-R09)

9 Punkte Karl Pommer, Sektionsleiter Union Geretsberg (2SW-R11)

9 Punkte Michael Mayrhofer, Trainer Union Schenkenfelden (1N-R11)

9 Punkte Roland Leitner, Sportlicher Leiter-Stellvertreter SV Franckviertel Linz (2M-R12)

9 Punkte Wolfgang Unger, Trainer Union Haid (1M-R12)

