UFC Rohrbach-Berg tanzt auf zwei Hochzeiten

Nach einem überaus erfolgreichen Jahr 2019 - die Mühlviertler eroberten in der vergangenen Saison den Vizemeistertitel und und überwintern auch in der aktuellen Spielzeit der Landesliga Ost am zweiten Platz - ist der UFC PIENO Rohrbach-Berg bestrebt, auch das neue Fußballjahr erfolgreich zu gestalten. "Wir verfügen über eine eingespielte, kompakte Mannschaft, in der sechs Rohrbacher stehen und gehen mit einer breiten Brust ins Frühjahr. Zum einen wollen wir im Titelkampf wenn möglich bis zum Schluss mitmischen, und zum anderen versuchen wir, im Cup-Viertelfinale die nächste Überraschung zu liefern", spricht Sportchef Markus Eisschiel vom Tanz auf zwei Hochzeiten.

Zwei neue Kräfte

Beim Trainingsauftalkt konnte Coach Christian Eisschiel zwei neue Kräfte begrüßen. Mit Julian Friedl wechselte ein bärenstarker Offensivspieler zum Tabellenzweiten. Auch der junge Spanier, Meschac Rojo (FC Wels Juniors), trägt im neuen Jahr das UFC-Trikot. "Mit Friedl haben wir in der Offensive eine weitere Option. Jürgen hat bislang einen ausgezeichneten Eindruck hinterlassen, in den Testspielen zwar noch nicht getroffen, dafür aber als Vorbereiter geglänzt", ist der Sportchef von den Qualitäten des Offensivspielers, der an vorderster Front oder am Flügel agieren kann, überzeugt. "Auch Rojo ist überaus talentiert, mit 18 Jahren aber noch sehr jung. Meschac ergänzt unseren Kader, muss aber nocht geformt werden und wird behutsam an die Kampfmannschaft herangeführt". Bis auf Jan Mittermayr, der nach einem Bänderriss in der Schulter im Aufbautraining steht, steht Coach Eisschiel aktuell das gesamte Personal zur Verfügung.

Planmäßige Vorbereitung - erfolgreiches Trainingslager in Slowenien

Vor der morgigen Meisterschaftsgeneralprobe, gegen die U18 der Akademie Linz, absolvierte der Aufstiegsaspirant sechs Testspiele: 4:0 gegen Hofkirchen/M., 4:1 gegen Ottensheim, 3:1 gegen Putzleinsdorf, 1:0 gegen Vorchdorf, 1:1 gegen Esternberg und 1:3 gegen St. Florian. "In den Testspielen waren die Leistungen in Ordnung. Unser Team ist OÖ-Ligist St. Florian auf Augenhöhe begegnet, ehe in der zweiten Halbzeit durchgewechselt wurde. Und beim Unentschieden gegen Esternberg hat unser Trainert rotiert und auf sechs Stammspieler verzichtet. Die Vorbereitung ist bislang planmäßig verlaufen, die Spieler arbeiten hart und ziehen an einem Strang. Zudem war das Ergebnis des Laktattests ausgezeichnet, sind unsere Kicker in einer hervorragenden Verfassung. Auch das Trainingslager in Slowenien war ein voller Erfolg, haben in Catez exzellente Bedingungen vorgefunden und konnten auf einem beheizten Naturrasen trainieren", ist Markus Eisschiel rundum zufrieden.

Aufstiegskampf und Cup-Fight

Nach der starken Hinrunde erwartet die Mühlviertler ein intensives Frühjahr, wollen die Rohrbachder sowohl in der Meisterschaft, als auch im Landescup Akzente setzen. "Wir haben in der Hinrunde einen soliden Grundstein gelegt und nehmen uns auch in diesem Jahr viel vor. Obwohl wir über eine junge Mannschaft verfügen, viele Spieler haben das beste Fußballeralter noch vor sich, ist unser Teams überaus kompakt und harmoniert ausgezeichnet. Deshalb trauen wir uns im Frühjahr einiges zu, gehen selbstbewusst in die Rückrunde und möchten im Aufstiegskampf eine gute Rolle spielen", sagt der Sportchef. "Auch im Landescup möchten wir uns von der besten Seite zeigen und setzen im Viertelfinale alles daran, nach St. Martin und Grieskirchen den nächsten OÖ-Ligisten rauszuwerfen. Der SV Bad Ischl verfügt mit Durkovic und Dramac über eine beeindruckende Offensive, aber nicht zuletzt aufgrund des Heimvorteils ist die Chance, das Halbfinale zu erreichen, intakt".

Zugänge:

Julian Friedl (SV Haslach)

Meschac Rojo (FC Wels Juniors)

Abgänge:

---

Bisherige Testspiele:

4:0 gegen TSU Hofkirchen/M. (BLN)

4:1 gegen TSV Ottensheim (BLN)

3:1 gegen Union Putzleinsdorf (BLN)

1:0 gegen ASKÖ Vorchdorf (BLS)

1:1 gegen Union Esternberg (LLW)

1:3 gegen Union St. Florian (OÖL)

Günter Schlenkrich

