Fix! Die Ligen-Einteilung für die Saison 2020/21 ist in trockenen Tüchern

Details Mittwoch, 24. Juni 2020 10:08

Nach einer coronabedingt langen Pause scharrt der Amateurfußball in den Startlöchern. Auch wenn das Freizeichen für die neue Meisterschaft noch nicht erteilt wurde, sollte der nächsten Saison nichts mehr im Wege stehen. Der Meisterschaftsauftakt wurde noch nicht terminisiert, die Kommission Spielbetrieb des Oberösterreichischen Fußballverbandes hat jedoch am Dienstag die Ligen für die neue Saison eingeteilt. Aufgrund des Abbruches der letzten Saison hat sich von der OÖ-Liga bis inklusve der 1. Klasse bis auf wenige Ausnahmen nichts geändert. Da jedoch Vereine den Spielbetrieb einstellen mussten und zudem neue Spielgemeinschaften an den Start gehen, musste die 2. Klasse reduziert werden und besteht künftig nur noch aus zehn Gruppen. Hier gehts zur offiziellen Ligen-Einteilung für die Saison 2020/21:

Ligen-Einteilung Saison 2020/21:

OÖ-Liga:

SPG Wallern/St. Marienkirchen

SPG Weißkirchen/Allhaming

ASKÖ Oedt

SV Bad Schallerbach

SPG Pregarten

ASK St. Valentin

SV Bad Ischl

SPG Friedburg/Pöndorf

Sportunion St. Martin/M.

Union Edelweiß Linz

Union St. Florian

SV Grieskirchen

SV Micheldorf

ASKÖ Donau Linz

Union Mondsee

DSG Union Perg

Landesliga Ost:

Sportunion Bad Leonfelden

UFC Rohrbach-Berg

SK St. Magdalena

Union Katsdorf

Blau-Weiße Jungs Linz

Union Dietach

SV Viktoria Marchtrenk

SK Admira Linz

USV St. Ulrich

SC Marchtrenk

SV Traun

ASKÖ Schwertberg

ATSV Neuzeug

DSG Union Naarn

Landesliga West:

SK Schärding

Union Esternberg

FC Andorf

Union Pettenbach

SV Gmunden

SK Bad Wimsbach

ATSV Sattledt

UFC Ostermiething

SC Schwanenstadt

SV Schalchen

Union Dorf/Pram

Union Peuerbach

FC Braunau

SK Kammer

Bezirksliga Nord:

SV Freistadt

Union Lembach

Union Arnreit

Union Putzleinsdorf

Union Vorderweißenbach

Union Königswiesen

TSU Wartberg/Aist

SV Hellmonsödt

UFC Haibach/Donau

DSG Union Altenberg

Union Julbach

TSU Hofkirchen/M.

TSV Ottensheim

SV Gallneukirchen

Bezirksliga Ost:

Union Mitterkirchen

FC Aschach/Steyr

SPG SK Vorwärts Amateure/ATSV Steyr

ASKÖ Oedt 1b

Union Bad Hall

Union Schiedlberg

SC Kronstorf

Union Ried/Riedmark

Ennser SK

SV Garsten

SK Amateure Steyr

Union Ansfelden

Union Leonding

SK Asten

Bezirksliga Süd:

ASKÖ Ohlsdorf

TSV Frankenburg

Union Neuhofen/Krems

UFC Attergau

Union Gschwandt

Union Schlierbach

Union Buchkirchen

Union Gunskirchen

ASKÖ Vorchdorf

Union Neukirchen/Vöckla-Puchkirchen

Union Vöcklamarkt Juniors

SPG Allhaming/Weißkirchen Juniors

Union Thalheim

SV Pichl

Bezirksliga West:

WSV-ATSV Ranshofen

Union Gurten 1b

SV Neumarkt/Pötting

SV Taufkirchen/Pram

Union St. Martin/I.

Union Taiskirchen

FC Münzkirchen

Union Senftenbach

SK Altheim

USV Eggelsberg/Moosdorf

TSV Utzenaich

FC Munderfing

SPG St. Marienkirchen/Wallern 1b

Union Gilgenberg

1. Klasse Mitte:

ASKÖ Dionysen

UFC Eferding

SV Steyregg

ASKÖ Doppl/Hart

Union Puchenau

Union Pucking

DSG Union Pichling

DSG Union Haid

ASKÖ Eferding/Fraham

ASKÖ Blaue Elf Linz

SPG Wilhering/Mühlbach

ASKÖ Neue Heimat Linz

ESV Westbahn Linz

SC Hörsching

1. Klasse Mitte-West:

Union Taufkirchen/Trattnach

UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt

SV Pram

SV Hohenzell

SV Kallham

SV Eberschwang

Union Haag/Hausruck

SV Krenglbach

ASK Blaue Elf Wels

SC Offenhausen

Gallspacher SK

Union Rottenbach

Union Meggenhofen

ESV Wels

1. Klasse Nord:

DSG Union Sarleinsbach

SV Haslach

SV Gramastetten

Union Peilstein

Union Neustift/Oberkappel

Union Eidenberg/Geng

Union Oberneukirchen

Union Altenfelden

Union Kollerschlag

Union Ulrichsberg

Union Klaffer

Union Schenkenfelden

Union Oepping

Union Feldkirchen/Donau

1. Klasse Nord-Ost:

Union Bad Zell

USV St. Oswald/Freistadt

SC St. Valentin

Union Lasberg

Union Schönau

ASKÖ Luftenberg

SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau

Union Schweinbach

SC Tragwein/Kamig

Union Pabneukirchen

Union Saxen

SC St. Pantaleon/Erla

Union Rainbach/M.

Union Bad Kreuzen

1. Klasse Nord-West:

Union Kopfing

DSG Union Sigharting

SV Riedau

Union Rainbach/I.

Union Natternbach

Union Raab

Union Neukirchen/Walde

SV Lambrechten

SV Waizenkirchen

SPG Antiesenhofen/Ort

Union Diersbach

TSV St. Marienkirchen/Schärding

Union St. Roman

SV Freinberg

1. Klasse Ost:

SV Windischgarsten

Union Wolfern

SPG Kematen-Piberbach/Rohr (neue SPG)

SV Spital/Pyhrn

ATSV Stein

ASV Haidershofen/Behamberg

SC Ernsthofen

Union Hofkirchen/Traunkreis

Union St. Marien

SPG SV Molln

TUS Kremsmünster

ASV Bewegung Steyr

SV Sierning

1. Klasse Süd:

SV Bad Goisern

ATSV Zipf

Union Eberstalzell

FC Attnang

TSV Frankenmarkt

ATSV Rüstorf

SV Scharnstein

FC Altmünster

ASKÖ Steyrermühl

SV Ebensee

ASKÖ Gosau

SPG Lambach/Edt (neue SPG)

ASKÖ Ebensee

ATSV Stadl-Paura Juniors

1. Klasse Süd-West:

USV Neuhofen/I.

ATSV Mattighofen

USV St. Pantaleon

Union Mehrnbach

UFC Lochen

Union Neukirchen/Enknach

SPG Palting/Seeham

TSU Handenberg

UFC Burgklirchen

ATSV Laab

Union Hochburg/Ach

SV Obernberg

SV Weng

Union Lohnsburg

2. Klasse Mitte:

SV Urfahr

FC Stahl Linz

ASKÖ Kirchberg/Thening

ASKÖ Leonding

SV Alkoven (zuletzt 2MO)

SV Pasching 16

Union Walding (zuletzt 2NW)

Union Babenberg Linz

SV Franckviertel Linz

SV Oftering (zuletzt 2MO)

FC Dardania Linz

ATSV St. Martin/Traun

Union Edelweiß Linz 1b

SV Lichtenberg

2. Klasse Mitte-West:

Union Weibern

SV Schlüßlberg (zuletzt 2MO)

Union Hofkirchen/Trattnach

SV Bad Schallerbach 1b (zuletzt 2MO)

TSV Timelkam

ATSV Timelkam

SK Blau-Weiß Stadl-Paura

SV Kematen/Innbach

Union Steinhaus (zuletzt 2MO)

ASV Niederthalheim

WSC Hertha 1b

Vöcklabrucker SC

Union Gaspoltshofen

FC Union Steinerkirchen (zuletzt 2MO)

2. Klasse Nord-Mitte:

SPG Windhaag/Leopoldschlag

SPG Pregarten 1b

Union Alberndorf

Union Unterweißenbach

ASV Hagenberg

Union Kefermarkt

SV Sandl

SPG Pierbach/Rechberg (neue SPG)

Union Unterweitersdorf

Union Reichenthal

Union Neumarkt

Union Reichenau/Ottenschlag/Haibach

DSG Union Gutau

2. Klasse Nord-Ost:

Union Münzbach

Union Arbing

ASKÖ Ebelsberg Linz

Union St. Florian Juniors

SPG St. Georgen/Langenstein (neue SPG)

SPG Perg/Windhaag

DSG Union Perg 1b

ASKÖ Treffling (zuletzt 2M)

ASKÖ Mauthausen

Union Baumgartenberg

Union Niederneukirchen

ASKÖ Katsdorf

2. Klasse Nord-West:

Union Aigen/Schlägl

Union Nebelberg

Union Waldmark St. Stefan

Union Neufelden

Sportunion St. Martin/M. 1b

Union St. Veit/M.

SV Aschach/Donau (zuletzt 2MO)

SK Kleinzell

Union Niederwaldkirchen

UFC Hartkirchen (zuletzt 2MO)

Union Herzogsdorf/Neußerling

Union St. Peter/Wimberg

TSU Kirchberg/Donau

Union Stroheim (zuletzt 2MO)

2. Klasse Ost:

SPG Weyer/Kleinreifling

Union Adlwang

Union Maria Neustift

UFC Ternberg

Union Ried/Traunkreis

DSG Union Großraming

SV Micheldorf Juniors

Union Wartberg/Krems

SV Losenstein

Union Waldneukirchen

SV Reichraming

ASK St. Valentin 1b

ASKÖ Kirchdorf/Krems

Union Sipbachzell (zuletzt 2MO)

2. Klasse Süd:

ASKÖ Pinsdorf

SV Bad Ischl 1b

ATSV Lenzing

Union Oberwang

Union Regau

Union Gampern

SV Aurach

SV Attersee

Union Zell/Moos

SK Neukirchen/Altmünster

SV St. Wolfgang

Union Mondsee Juniors

UFC Grünau

SV Roitham (zuletzt 2MW)

2. Klasse Süd-West:

SV Uttendorf

SV Mauerkirchen

TSU Jeging

Union Feldkirchen/Mattighofen

SV Pfaffstätt

Union Schwand

FC Pischelsdorf

Union St. Peter/Hart

SV Mining/Mühlheim

Union St. Radegund

SPG Friedburg/Pöndorf 1b

Union Tarsdorf

Union Geretsberg

2. Klasse West:

ASKÖ Ampflwang

SV Waldzell

Union Treubach/Roßbach

Union Polling

Union Geboltskirchen

UFC Mettmach

Union Aspach/Wildenau

Union Bruckmühl

UFC Riegerting

USV Pattigham/Pramet

UFC St. Johann/Walde

SV Schildorn

SV Zell/Pettenfirst

ATSV Kohlgrube/Wolfsegg (zuletzt 2MW)

2. Klasse West-Nord:

Union Reichersberg

Union Schardenberg

Union St. Aegidi

Union Wesenufer

UFC St. Agatha

SV Grieskirchen Juniors (zuletzt 2MW)

Union Enzenkirchen

Union Michaelnbach

ATSV Schärding

Union St. Willibald

Union Suben

Union Eggerding

Union Prambachkirchen (zuletzt 2MO)

TSV Aurolzmünster

>>Werde jetzt zum Papp-Fan und unterstütze deinen Lieblingsklub mit einer Spende<<

Alle Transferlisten Sommer 2020

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten