10 Katsdorfer schrammen gegen OÖ-Ligisten am Cup-Aufstieg vorbei

Details Samstag, 01. August 2020 22:24

Im Transdanubia Landescup 2020/21 standen am Samstag neun Spiele der 1. Runde auf dem Programm. Wie am Donnerstag und Freitag blieben auch heute große Überraschungen aus, behielten die Favoriten durchwegs die Oberhand. Für OÖ-Ligist Union T.T.I. St. Florian hing im Auswärtsspiel gegen die Union Katsdorf der Aufstieg am seidenen Faden. Nach 90 Minuten stand es 1:1, in der Verlängerung fielen keine Tore, weshalb ein Elfmeterschießen die Entscheidung bringen musste. Die "Sängerknaben" hatten die besseren Nerven, setzten sich hauchdünn durch und zogen in die 2. Runde ein.

Transdanubia Landescup Runde 1 - Samstag-Spiele im Überblick:

Union Katsdorf (LLO/4.) - Union St. Florian (OÖL/11.) 1:1 nach Verlängerung / 4:5 im Elfmeterschießen

Tore: Tobias Strasser / Christoph Prandstätter

Gelb-Rot: David Dutzler (Katsdorf)

Union Walding (2NW/Herbstmeister) - SV Traun (LLO/11.) 2:5 (1:1)

Tore: Daniel Zeininger und Thomas Brandl / Mario Milic 2, Stefan Maslac, Amir Kadic und Anu Khonsoongnoen

Union Schardenberg (2WN/Herbstmeister) - Union Kopfing (1NW/Herbstmeister) 1:3 (1:0)

Tore: Dominik Altmann / Philip Braid, Michael Schasching und Lukas Gahleitner

Union Sarleinsbach (1N/Herbstmeister) - SV Grieskirchen (OÖL/12.) 1:3 (0:1)

Tore: Patrick Berger / Thomas Stadler, Matthias Leibetseder und Roman Eckmayr

ASKÖ Dionysen (1M/Herbstmeister) - SK Bad Wimsbach (LLW/6.) 0:5 (0:2)

Tore: Nikolaus Kronberger, Martin Plasser, Jakob Stockinger, Florian Schöfbenker und Andre Perstling

SV Waldzell (2W/Herbstmeister) - ASKÖ Ohlsdorf (BLS/Herbstmeister) 0:1 (0:0)

Tor: Adnan Hodzic

Union Gaspoltshofen (2MW/Herbstmeister) - Union Esternberg (LLW/2.) 0:1 (0:1)

Tor: Radek Szmek

SK St. Magdalena (LLO/3.) - SC Marchtrenk (LLO/10.) 0:2 (0:1)

Tore: Rene Kober 2

ASKÖ Leonding (2M/Herbstmeister) - SPG Weißkirchen/Allhaming (OÖL/2.) 0:7 (0:4)

Tore: Hristo Krachanov 2, Daniel Kerschbaumer 2, Oliver Pollak, Liam Schmuck und Alexander Zecher (Eigentor)

