2:1! UFC Rohrbach-Berg startet mit Dreier in die neue Saison

Details Samstag, 14. August 2021 10:51

Zum Auftakt der Landesliga Ost empfing am Freitag der UFC Pieno Rohrbach-Berg den ATSV Neuzeug. Die Gäste gehen nach dem Abbruch in die bereits dritte Saison nach dem Aufstieg aus der Bezirksliga und wollen auch über diese Saison hinaus bleiben. Der Gegner aus Rohrbach blieb vergangene Saison etwas hinter den Erwartungen. Die Mannschaft von Trainer Christian Eisschiel hat sich zuletzt stark verändert, möchte sich dieses Jahr aber wieder nach oben orientieren. Der Auftakt ist dementsprechend auch gelungen, setzte sich am Ende der UFC knapp, aber verdient mit 2:1 durch.

Verdiente Pausenführung

Vor rund 250 Zusehern in der Raiffeisen Arena in Rohrbach-Berg taten sich beide Mannschaften zunächst schwer ins Spiel zu finden. Nach der langen Pause schienen beide Teams nicht wirklich zu wissen, wo man gerade steht und legten einen recht nervösen Start hin. Nach einer 20-minütigen Phase, in der man sich etwas abtastete, konnte anschließend der Gastgeber aber immer mehr das Kommando übernehmen und wurde schließlich immer druckvoller. Von Neuzeug kam offensiv lange wenig, konnte der ATSV lediglich über Standards ab und an für Gefahr sorgen. Auf der Gegenseite hatte Rohrbach die erste gute Möglichkeit des Spiels durch Vanek, sein Kopfball ging aber am Tor vorbei. Nach etwas mehr als einer halben Stunde konnte die Heim-Elf dann aber doch in Führung gehen. Einen Angriff durch die Mitte konnte schlussendlich Markus Gahleitner im Nachschuss über die Linie drücken und damit auf 1:0 stellen. Praktisch mit dem Pausenpfiff folgte zehn Minuten später dann auch schon der zweite Streich. Wieder ging es plötzlich ganz schnell, Friedl fand mit einem herrlichen, vertikalen Ball in die Spitze Stefan Sandner, der trocken den Halbzeitstand von 2:0 besorgte.

Spannende Schlussphase

Auch in Durchgang zwei war zunächst Rohrbach die dominantere Mannschaft und hielt Neuzeug weitgehend fern vom eigenen Tor. Nach knapp einer Stunde sollten die Gäste dann doch aber etwas besser in die Partie finden und hatten bei einem Stangenschuss erst noch Pech. Zehn Minuten vor Schluss sollte es schließlich aber doch klappen, machte ATSV-Neuzugang Safak Ileli die Partie mit seinem Treffer zum 1:2 aus Sicht der Neuzeuger wieder spannend. In der Schlussphase war die Zauner-Elf über Standards zwar immer wieder brandgefährlich, UFC-Goalie Strixner blieb bis zum Schlusspfiff durch Schiedsrichter Erlinger aber weitgehend beschäftigungslos. Am Ende blieb es damit also beim knappen aber verdienten 2:1-Heimsieg für die Union Rohrbach.

Christian Eisschiel, Trainer UFC Rohrbach-Berg:

„Wir haben sicher zu vorsichtig begonnen, war der Start für beide Mannschaften nach der langen Pause offensichtlich nicht einfach. Danach hatten wir die Partie aber über weite Strecken im Griff. Das 2:0 so kurz vor der Halbzeit war natürlich vom Timing her super für uns. In der Schlussphase wurde es dann zwar noch einmal spannend, haben aber kaum Chancen zugelassen.“

Die Besten:

UFC Rohrbach: Günther Lang (ZM), Stefan Sandner (OM)

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!