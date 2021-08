Union Dietach: Mission OÖ-Liga erfolgreich mit Heimsieg gestartet

Details Samstag, 14. August 2021 11:06

In der ersten Runde der Landesliga Ost empfing die Union Procon Wohnbau Dietach die DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn. Die Heimischen aus Dietach haben zuletzt kräftig aufgerüstet und konnten in den ersten beiden Cup-Runden bereits ihre großen Ambitionen untermalen. Mit der Union Naarn wartet nun aber ein erster richtiger Gradmesser. Die Panholzer-Elf rangierte zum Zeitpunkt des Abbruchs auf dem guten vierten Tabellenrang. Nach 90 intensiven Minuten setzte sich am Ende der Favorit aus Dietach knapp mit 3:2 durch.

Naarn startet aktiver

Vor rund 300 Besuchern in der DietachArena erwischte die Union Naarn den etwas besseren Start. Dietach konnte ihre spielerischen Qualitäten zunächst kaum zur Geltung bringen, vielmehr setzte Naarn zu Beginn ein ums andere Mal Nadelstiche, blieb jedoch vorerst ohne Torerfolg. In Minute 30 hatte dann aber doch Dietach die erste gute Torchance, ein Schuss von Laskaj aus knapp 16 Metern konnte jedoch von Eder pariert werden. Praktisch im Gegenzug war Naarns Brunner plötzlich durch, verzog jedoch anschließend deutlich. Wenig später folgte dann aber doch der Führungstreffer für die Union Dietach. Nach einem Abwehrpatzer stand Denis Berisha plötzlich allein vor dem Gästetor und traf im dritten Versuch zum 1:0. Fünf Minuten vor Ende der ersten Spielhälfte war abermals Berisha zur Stelle und besorgte mit einem schönen Abschluss die 2:0-Pausenführung.

Naarn kommt wieder heran

Die Gäste kamen auch in Durchgang zwei hellwach aus der Kabine zurück. Nach lediglich drei Minuten sollte sich dies auch gleich bezahlt machen, verwertete Igor Kutic nach Stanglpass von Brunner trocken unter die Latte zum Anschlusstreffer. Die Antwort der Ruttensteiner-Elf folgte jedoch prompt, ein Kopfball von Efendioglu landete allerdings nur an der Latte. Danach war jedoch wieder Naarn am Drücker und hatte durch Kollingbaum gleich die nächste Großchance. Dietach tat sich auch in Halbzeit zwei gegen beherzt aufspielende Gäste schwer, hatte zehn Minuten vor Schluss aber doch die Möglichkeit zur vorzeitigen Entscheidung. Ein Schuss von Berisha ging allerdings nur an den Pfosten. Fünf Minuten später kamen die Gäste doch noch zum nicht unverdienten Ausgleich, tauchte Tobias Aichmayr plötzlich allein vor Dietach-Torhüter Thallinger auf und erzielte das 2:2. Schlussendlich gingen aber doch die Heimischen als Sieger vom Platz. In der 90. Spielminute war nämlich Neuzugang Thomas Schaffelner nach einem Thallinger-Eckball per Kopf zur Stelle und markierte damit den Endstand zum 3:2.

Harald Schreiberhuber, Sektionsleiter Union Dietach:

„Es war das erwartet schwere Spiel gegen einen unangenehmen Gegner. Naarn hat gut begonnen, danach hatten wir glaube ich aber die besseren Chancen und sind verdient mit einer Führung in die Pause gegangen. Danach wollten wir eigentlich sofort nachlegen, bekommen aber gleich den Anschlusstreffer. Bei den zwei Aluminium-Trefffern haben wir großes Pech gehabt und bekommen dann auch noch den Ausgleich. Großes Lob an die Mannschaft, dass sie das so weggesteckt haben und am Ende doch noch den Sieg holen konnten. Unsere Mission ist der Aufstieg in die OÖ-Liga.“

Die Besten:

Union Dietach: Denis Berisha (OM), Thomas Schaffelner (IV)

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!