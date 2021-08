1:1! Punkteteilung zwischen Admira Linz und Katsdorf

Details Samstag, 14. August 2021 11:56

In der ersten Runde der Landesliga Ost empfing am Freitag der SK Admira Linz die Union Katsdorf. Beide Teams präsentierten sich in der vergangenen Saison konstant auf gutem Niveau und sicherten sich zum Ende der vergangenen Herbstsaison einen Platz im Spitzenfeld der Tabelle. Während bei der Admira vieles beim Alten geblieben ist, hat sich in Katsdorf zuletzt einiges getan. Unter anderem stehen Stürmer-Legende Tautscher und Trainer Gradascevic nicht mehr zur Verfügung. Der Einstand von Neo-Coach Mario Jaksch verlief schon ganz ordentlich, trennten sich die Teams am Ende mit 1:1.

Katsdorf startet gut

Die Heim-Elf fand auf eigener Anlage vor rund 150 Zusehern eher schleppend in die neue Saison. Die Union Katsdorf hatte in der Anfangsphase viel Ballbesitz und spielte gefällig und geordnet von hinten raus. Die Linzer kamen im ersten Durchgang kaum in Pressingsituationen, standen oft tief in der eigenen Hälfte und überließen den Gästen weite Strecken der ersten Halbzeit. Nachdem die Jaksch-Elf schon früh erste Offensivbemühungen starten konnte, war es schlussendlich bereits in Minute 13 soweit. Daniel Brandstetter überspielte auf der rechten Seite gleich vier Gegenspieler, zog zur Mitte und schloss anschließend gefühlvoll, flach mit dem linken Fuß zur Führung ab. Mitte der ersten Halbzeit entwickelte sich dann aber doch ein munteres Hin und Her, konnten fortan beide Teams immer wieder offensiv Akzente setzen. Kurz vor dem Pausenpfiff erwies sich Union-Schlussmann Pichler gleich doppelt als Spielverderber und hielt überragend die Null fest. Damit ging es nach 45 Minuten mit dem Zwischenstand von 1:0 für Katsdorf in die Kabinen zurück.

Admira vergibt Chance um Chance

Wenige Sekunden nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste beinahe erneut den Torschrei auf den Lippen. Ein von Admira-Goalie Schöffmann zu kurz abgewehrter Schuss landete vor den Beinen von Michael Janko, der 18-jährige Offensivspieler nahm sich den Ball erst gut mit, verpasste infolge aber aus kurzer Distanz die 2:0-Führung. Danach war allerdings fast ausschließlich nur noch die Admira am Drücker. Nachdem zunächst bereits schon einige hochkarätige Chancen ausgelassen wurden, konnte die Kuranda-Elf nach knapp 70 Minuten mit etwas Glück doch den Ausgleich bejubeln. Eine zu kurze Kopfballrückgabe bedeutete die Vorlage für Kevin Mayer, der aus 25 Metern über Pichler hinweg das 1:1 besorgen konnte. In der Schlussphase hatten beide Mannschaften noch den möglichen Siegtreffer am Fuß, am Ende blieb es jedoch beim durchaus verdienten 1:1-Remis.

Mario Jaksch, Trainer Union Katsdorf:

„Wir haben unser Spiel nach dem Abgang von Tautscher im Sommer zuletzt umgestellt. Das hat die Admira vielleicht sogar etwas überrascht. Wir haben in der ersten Halbzeit sehr gut von hinten herausgespielt und den Gegner etwas zurückgedrängt. Das Tor von Brandstetter war dann einfach eine herrliche Einzelaktion und ungemein wichtig für uns. Mit etwas Glück machen wir nach der Pause gleich das 2:0, danach hatten die Linzer aber sehr viele hochkarätige Chancen. Da hatten wir teilweise schon enormes Glück. Am Ende geht das Remis aber in Ordnung, sind wir froh über einen ordentlichen Saisonstart bei einem starken Gegner.“

Die Besten:

Admira Linz: Kevin Mayer (OM), Matthias Maier (M)

Union Katsdorf: Stephan Pichler (TW), Daniel Brandstetter (RM)

