USV St. Ulrich fährt knappen Heimsieg ein

Am Samstag empfing in Runde eins der Landesliga Ost der USV St. Ulrich die FC Blauweiss Linz Amateure. Während man beim USV auf Kontinuität setzt und die Pilz-Elf mit unverändertem Kader wieder in der oberen Tabellenhälfte landen möchte, hat sich bei der zweiten Garde der Linzer personell zuletzt einiges verändert. Die neuformierte Mannschaft von Trainer Samir Hasanovic präsentierte sich zum Auftakt schon recht stark, musste sich nach 90 intensiven Minuten am Ende aber knapp in St. Ulrich geschlagen geben.

Nullnummer zur Halbzeit

Vor rund 300 Besuchern in der Teamsport Arena in St. Ulrich brauchten beide Mannschaften zu Beginn etwas, um auch tatsächlich in der neuen Saison anzukommen. Spätestens nach der ersten großen Möglichkeit für BW Linz nach knapp einer Viertelstunde sollte sich das dann aber ändern. Fortan konnten beide Teams immer wieder für Gefahr in der gegnerischen Hälfte. Erst gab es im Strafraum der Linzer Elfmeteralarm, nachdem Schmid zu Fall gekommen war, wenig später hielt USV-Goalie Mitterbauer gegen Mestrovic stark. Gegen Ende der ersten Spielhälfte schafften es die Linzer zwar noch den Gegner tief in der eigenen Hälfte festzuschnüren, für einen Torerfolg reichte es allerdings nicht. Damit ging es nach 45 Minuten torlos in die Pause.

Glücklicher Sieg für die Heim-Elf

Das Spiel nahm nach dem Seitenwechsel recht schnell wieder Fahrt auf. Dutzler hatte nach nur wenigen Augenblicken bereits die erste Halbchance. Infolge präsentierten sich beide Mannschaften enorm engagiert und spulten ein gutes Tempo herab. Immer wieder ging es Hin und Her. Nachdem zunächst die Linzer durch Socovka und Monar gute Gelegenheiten vorfinden konnten, ging schlussendlich aber St. Ulrich nach etwas mehr als einer Stunde in Führung. Über Nesimovic, der den Ball stark behaupten konnte, wurde Kapitän Sebastian Wimmer bedient, der von der Strafraumgrenze zum 1:0 vollendete. In der Schlussviertelstunde drückte BW noch einmal auf den Ausgleichstreffer. Socovka traf allerdings nur die Stange, ehe sich Schlussmann Mitterbauer gleich mehrmals auszeichnen konnte. Die letzte Chance im Spiel hatte dann abermals Socovka, sein Schuss in Minute 94 ging allerdings knapp am Tor vorbei. Darum blieb es schlussendlich auch beim knappen 1:0-Heimsieg für den USV St. Ulrich.

Josef Schmidbauer, Sektionsleiter USV St. Ulrich:

„Es war heute ein sehr schnelles, vor allem intensives Spiel. Beide Teams kamen immer wieder zu Chancen. Ich muss meiner Mannschaft ein großes Kompliment machen. Kämpferisch war es eine Top-Leistung von uns. Die Defensive, rund um Alex Mitterbauer, war heute richtig stark. Darum haben wir uns den Sieg trotzdem auch verdient, wenngleich dieser natürlich auch glücklich zustande gekommen ist.“

Die Besten:

St. Ulrich: Alexander Mitterbauer (TW), Benjamin Meixner (RV)

