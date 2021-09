UFC Rohrbach-Bergs Eigenbauspieler Markus Gahleitner im Wordrap!

Details Montag, 06. September 2021 16:20

Viele Transfers fanden in dieser Saison bei Landesligst UFC Rohrbach-Berg statt. Ein Eigenbauspieler, der nun schon viele Jahre bei den Mühlviertlern aufläuft, hielt den Grün-Schwarzen aber die Treue. Die Rede ist von Rohrbachs Nummer 10, Mittelfeldmotor Markus Gahleitner, der mittlerweile 163 Kampfmannschaftsspiele und mehr als elftausend Spielminuten für die Bezirkshauptstadt auf dem Rücken trägt. Ligaportal.at bat den 25-Jährigen zum verbalen Doppelpass.

UFC Rohrbach-Berg:

Der Verein verfolgt mich seit mittlerweile 21 Jahren. Ich habe viele Höhen und Tiefen miterlebt und bin als Mensch und Spieler gereift.

Außerdem habe ich durch diesen Verein viele sehr komotte Menschen kennenlernen dürfen, wofür ich sehr dankbar bin.

Trainer Christian Eisschiel:

Schilli verfolgt mich auch schon eine Weile. Zuerst hab ich ihn als beinharten Innenverteidiger ("Schnoiza") in unserer KM bewundern dürfen. Danach haben wir sogar ein paar Spiele miteinander gemacht. Dann war er noch Reservetrainer bzw. Co Trainer in der Kampfmannschaft. Wir kennen uns deshalb schon sehr lange und haben ein gutes Verhältnis.

Stärken:

Das sollen Andere beurteilen.

Schwächen:

Wenn ich mir die internationalen Top-Spieler ansehe, gibt es in allen Bereichen noch etwas zu verbessern.

Saisonziel:

Gesund bleiben, mit Freude und erfolgreich Fußball spielen

Meister Landesliga Ost:

Dietach oder Bad Leonfelden - Beide sind unter Druck, da sie verhältnismäßig viel in einen Landesliga Kader investieren.

Mein bestes Spiel:

Wahrscheinlich das 24:0 gegen die Union Öpping im Nachwuchs ;-)

Mein bester Gegenspieler bisher:

Viele sehr gute, so spontan kann ich aber keinen nennen.

Wie hast du dich in der Pandemiezeit fit gehalten?

Ich war sehr fleißig laufen und hab Stabi-Übungen gemacht. Außerdem hab ich das Tennis spielen ein wenig für mich entdeckt. Ich war auch viel mit Bad-Leonfeldens Goalie Jonas Oberaigner am Kunstrasen und hab ihn mit meinen Schüssen, um sein Selbstvertrauen gebracht ;-)

Pamela Reif oder Sophia Thiel?

Kenne keine von Beiden. Mir wurde gesagt, dass beide Instagram Fitness Influencer sind. Nicht meine Welt. Zum Zuschauen sicher interessant, aber Übungen hab ich auch so ein paar parat.

Homeoffice oder Büro?

Wenn Homeoffice sowie Urlaub ist, dann Homeoffice.

Edgar Davids oder Pavel Nedved?

Eher Nedved. Beides absolute Legenden. Nedved war Weltfussballer und Davids war glaub ich auf dem Fifa03-Cover. Der war scheinbar auch nicht schlecht.

Zinedine Zidane oder Ronaldinho?

Zinedine Zidane

Lieblingsverein:

Arsenal London und in Österreich die Wiener Austria - ich bin also sehr leidensfähig.

Lieblingsspieler:

Thierry Henry

Lieblingsapp:

Dazn, Snapchat, WhatsApp, SkyGo, Spotify

Ligaportal.at:

Coole App, um im Amateurfußball immer up to date zu sein und die Spiele live zu verfolgen.

Einige Live Ticker können zudem auch sehr unterhaltsam sein.

Fotocredit: Franz Plechinger

