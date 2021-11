Goalgetter Albin Ramadani von Viktoria Marchtrenk im Wordrap!

Details Montag, 01. November 2021 08:50

Die ASKÖ Viktoria Marchtrenk liegt zurzeit in der der Landesliga Ost auf dem vierten Tabellenrang und spielt weiterhin im Kampf um die Tabellenspitze eine Rolle. Großen Anteil an der guten Ausgangslage hat auch Albin Ramadani, der in der Torschützenliste mit elf Treffern ganz oben steht. Ligaportal.at bat die Nummer 10 zum verbalen Doppelpass!

ASKÖ Viktoria Marchtrenk:

Ich freue mich Teil dieses Vereines zu sein und bin glücklich dass mich die Mannschaft so gut aufgenommen hat. Ich möchte der Mannschaft und dem Verein mit meiner Qualität weiterhelfen.

WSC Hertha Wels:

Die Zeit bei der Hertha war gut, ich habe es genossen. Wir hatten auch eine sehr gute Zeit miteinander.

Trainer Erwin Begic:

Ich kenne Begi schon seitdem ich kicke. Er ist ein Phänomen - menschlich sowie charakterlich - ich liebe es unter ihm Fußball zu spielen. Mein absoluter Lieblingstrainer!

Vorbild:

Cristiano Ronaldo. Der Typ ist einer Maschine.

Stärken:

Eins-gegen-Eins-Situationen und Abschluss zählen zu meinen Top-Stärken

Schwächen:

Kondition. Da muss ich noch hart arbeiten!

Saisonziel:

Ich bin fest davon überzeugt, dass wir ganz oben mitspielen werden.

Meister Landesliga Ost 2021/22:

ASKÖ Viktoria Marchtrenk

Wie hast du dich in der Pandemiezeit fit gehalten?

Ich war ab und zu laufen. Ansonsten hatte ich viel zu tun in der Arbeit.

Homeoffice oder Büro?

Büro

Bayern München oder Borussia Dortmund?

Mir macht es Spaß beiden Mannschaften zuzusehen!

Kylian Mbappe oder Neymar?

Beide sind Weltklassespieler, aber zurzeit sehe ich Kylian Mbappe als besten Spieler der Welt!

Champions League Sieger 2022:

Real Madrid

Facebook oder Instagram?

Instagram benütze ich mehr, daher Instagram :-)

Ligaportal.at:

Super App sollte jeder Fussballspieler haben!

