„Wir verschwenden keinen Gedanken an das Aufstiegsrennen!“ – Rohrbachs sportlicher Leiter Franz Hofer im Interview

Details Freitag, 10. Dezember 2021 16:15

Nach einem nicht zu unterschätzenden Umbruch im vergangenen Sommer war der UFC PIENO Rohrbach-Berg als eine der großen Unbekannten in die neue Saison der Landesliga Ost gestartet. Der Abgang des Kapitäns, absoluten Führungsspielers und Ex-Profis Manuel Hartl steht etwa stellvertretend für den massiven Aderlass, mit dem sich die Rohrbacher konfrontiert sahen. Um eine derartig stabile erste Saisonhälfte hinzulegen, bedarf es Kreativität und Innovation in Sachen Kaderplanung, eine Top-Einstellung aller Beteiligten und Zusammenhalt innerhalb der Truppe und des gesamten Vereins. Ligaportal.at sprach mit dem sportlichen Leiter Franz Hofer.

Ligaportal: Mit 20 Punkten aus 13 Partien überwintert ihr auf Platz sechs. Seid ihr damit im Plansoll oder habt ihr euch mehr erwartet?

Hofer: „Unser Ziel war, dass wir nach dem Umbruch im Sommer eine sorgenfreie Saison spielen. Mit dem Zwischenergebnis sind wir somit mehr als zufrieden. Auch im Landescup sind wir noch dabei. Bei zwei Vereinen gab es im Sommer einen großen Schnitt – Katsdorf und Rohrbach. Beide haben den Kader neu aufbauen müssen. Wir wollen uns jetzt weiter stabilisieren.“

Ligaportal: Ist es realistisch, dass ihr im Frühjahr noch einmal in das Titelrennen eingreifen könnt oder beschäftigt ihr euch damit gar nicht?

Hofer: „Unter normalen Umständen haben wir keine Berechtigung, dass wir ganz vorne dabei sind. Im Fußball ist aber alles möglich. Grundsätzlich ist das jedoch nicht unser Thema. Wir verschwenden keinen Gedanken an das Aufstiegsrennen. Das gesicherte Mittelfeld passt gut für uns. Wir wollen im Frühjahr so schnell wie möglich die 35 Punkte erreichen. Bad Leonfelden und Dietach werden sich den Titel ausmachen. Wir haben Zeit. Ohne Stress wollen wir in den nächsten Jahren etwas kontinuierlich aufbauen.“

Ligaportal: Im Sommer habt ihr mit Manuel Hofer, Simon Grünzweil oder Günther Lang hochveranlagte, entwicklungsfähige Spieler teils aus unteren Ligen geholt. Schnell wurden sie zu tragenden Säulen der Mannschaft. Wie bewerten Sie deren Performance?

Hofer: „In diesem Zusammenhang sind auch die beiden Transfers von Julian Friedl und Jan Mittermayr zu nennen, die beide vom SV Haslach aus der 1. Klasse kamen. Im Sommer waren dann plötzlich sechs Stammspieler weg und in Sachen Budget hatten wir ein Minus von 30%. Angesichts dessen sind wir wieder verstärkt in Richtung Ausbildungsverein gegangen. Wir wollen um die Rohrbacher herum eine neue Mannschaft aufbauen. Die drei genannten Neuzugänge haben dann alle Erwartungen übertroffen. Sie haben aber immer noch Potential. Simon hat voll eingeschlagen. Manuel ist links hinten eine Bank. Das ist ein richtiger Charakterspieler. Günther kenne ich noch aus der Fußballklasse im BORG Linz.“

Ligaportal: Wie sieht es mit Wintertransfers aus?

Hofer: „Torhüter Raphael Strixner, der im Herbst neun Spiele gemacht hat, beendet seine Karriere. Er wollte eigentlich schon im Sommer aufhören, hat dann aber noch ein halbes Jahr ausgeholfen. Mit Clemens Harringer haben wir einen neuen Keeper von Sarleinsbach aus der 1. Klasse geholt. Es wird ein offenes Rennen zwischen ihm und Lukas Weidinger um die Nummer eins geben. Beide sind aus Rohrbach. Ansonsten ist nichts mehr geplant. Wir sehen keinen Handlungsbedarf. Wir wollen Kontinuität im insgesamt jungen Kader.“

Fotocredit: UFC Rohrbach-Berg

