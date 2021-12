Landesliga Ost: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021 ist...

Details Mittwoch, 15. Dezember 2021 10:26

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 1.928.102 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2021 ist...

Enes Cavusoglu (ASKÖ Schwertberg)

Endergebnis:



1. Enes Cavusoglu (ASKÖ Schwertberg / 4220 Stimmen)

2. Matteo Hödl (Union Dietach / 1853 Stimmen)

3. Bernhard Zauner (ATSV Neuzeug / 1071 Stimmen)

4. Jonas Krennmayr (Bad Leonfelden / 791 Stimmen)

5. Tobias Petter (V. Marchtrenk / 648 Stimmen)

6. Sebastian Brunner (DSG Union Naarn / 627 Stimmen)

7. Marco Aberl (ASKÖ Schwertberg / 592 Stimmen)

8. Manuel Janko (Union Katsdorf / 533 Stimmen)

9. Maximilian Dutzler (USV St. Ulrich / 464 Stimmen)

10. Jonathan Winetzhammer (V. Marchtrenk / 444 Stimmen)

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!