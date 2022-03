Ersatzgeschwächte Viktoria Marchtrenk siegt dank Doppelpack-Joker Lengauer

Details Sonntag, 27. März 2022 17:08

Am gestrigen Samstagnachmittag war der ATSV Neuzeug zu Gast beim ASKÖ SV Viktoria Marchtrenk. Die Ausgangslage schien auf dem Papier fast eindeutig, die favorisierten Hausherren mussten jedoch auf einige wichtige Stammkräfte verzichten. Lange gelang es den Neuzeugern mit der ersatzgeschwächten Begic-Elf mitzuhalten, dies reichte jedoch nicht und man verlor am Ende mit 2:0. Zum Vergleich: das Hinspiel gewannen die Gäste noch unter dem nunmehrigen Micheldorf-Coach Hubert Zauner mit 3:1.

Marchtrenker Offensivabteilung merkbar geschwächt

Man merkte von Beginn an, dass die üblicherweise extrem starke Offensivabteilung der Viktoria stark ersatzgeschwächt aufgrund der Ausfälle von Albin Ramadani, Janik Sternbauer, Stefan Marcinkovic und Jonathan Winetzhammer auftrat. Die 200 Zuschauer bekamen somit nicht die geballte Offensivpower wie üblich geboten, sondern eine eher zerfahrene, unspektakuläre Partie. Die Hausherren schienen zwar das Zepter in der Hand zu haben und das Spiel zu kontrollieren, fanden aber keine nennenswerten Torchancen vor. Auch die Gäste aus Neuzeug verzeichneten wenige Aktionen im letzten Drittel, somit ging es auch dem Spielverlauf entsprechend mit einem 0:0 in die Kabinen.

Joker sticht - Lengauer entscheidet Partie per Doppelpack

Nach dem Seitenwechsel schien sich das Blatt gewendet zu haben: Neuzeug kam munter aus der Kabine, die Ansprache von Neo-Coach Christian Tabernig schien Früchte zu tragen. Als so mancher dachte, die Partie sei den Marchtrenkern entglitten, hatte Trainerfuchs Ervin Begic ein Ass im Ärmel parat, welches auf den Namen Sascha Lengauer hörte. Nur zwei Minuten am Feld, nutzte dieser seine Chance und brachte nach einem Abpraller die Gastgeber in Führung (66.). Der Treffer sorgte durchaus für Aufwind im Offensivspiel der Heimischen und zehn Minuten später wurde Neuzeug erneut bitter bestraft. Wieder war es Lengauer, der ähnlich wie bei seinem ersten Streich goldrichtig stand und auf 2:0 erhöhte (76.). Somit war die Partie auch entschieden, stark ersatzgeschwächte Marchtrenker feierten einen weiteren Sieg und machten erneut ihre Hausaufgaben im Aufstiegskampf.

Stimme zum Spiel

Rene Knogler (Sportlicher Leiter ASKÖ SV Viktoria Marchtrenk):

„Summa Summarum mit Sicherheit ein absolut verdienter Sieg. Stark ersatzgeschwächt war es trotzdem von Beginn an keine klare Sache, im Endeffekt geht das Ergebnis aber mit Sicherheit in Ordnung.“

Die Besten:

ASKÖ SV Viktoria Marchtrenk: Elvir Hasic (ZDM), Marko Miljak (ST)