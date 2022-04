Viktoria Marchtrenk erledigt Hausaufgaben - klarer 4:0-Sieg in Katsdorf!

Details Sonntag, 03. April 2022 16:56

Die Union Katsdorf hatte in den letzten Wochen immer wieder leicht anschreiben können und holte zum Auftakt zwei Unentschieden. Am gestrigen Samstagnachmittag empfing man mit dem ASKÖ SV Viktoria Marchtrenk einen etwas härteren Brocken, an dem man sich auch sang- und klanglos die Zähne ausbiss. Souveräne Gäste aus Marchtrenk siegten schlussendlich ungefährdet mit 4:0.

Klare Verhältnisse in Durchgang eins - Marchtrenker Offensive nicht zu stoppen

Wie erwartet hatten die Gäste von Beginn an das Heft in der Hand und drückten das Schlusslicht aus Katsdorf oft tief in die eigene Hälfte. Mit der ersten richtigen Torchance kamen die Begic-Schützlinge dann auch direkt zum Torerfolg. Aaron Sternbauer bediente Marko Miljak traumhaft mit einem Lochpass, der blieb Sieger im 1-gegen-1 mit Katsdorf-Keeper Stephan Pichler und stellte früh auf 1:0 aus Sicht der Gäste (9.). Nur sechs Minuten später, bereits der Doppelschlag: Rafael Karlovits schaltet nach Ballgewinn blitzschnell und schlägt einen weiten Diagonalball zu Bernd Schörghuber, der nimmt sich die Kugel einmal mit, fackelt nicht lange und zieht ab - 2:0 (15.). Die beste Offensive der Liga war damit noch nicht fertig. Kurz vor der Pause kam erneut eine Hereingabe von Aaron Sternbauer, die Katsdorfer Hintermannschaft kann nicht adäquat aus der Gefahrenzone klären und muss zusehen wie ein herbeirauschender Bernd Schörghuber das Spielgerät brutal per Dropkick in die Maschen zimmert - Traumtor, Doppelpack, 3:0 (38.)!

Marchtrenk muss nicht, Katsdorf kann nicht

Nach dem Seitenwechsel schalteten die Gäste einen, teils zwei Gänge runter und versuchten zumeist die komfortable Führung zu verwalten. Der Elf von Samir Hasanovic gelang es nicht daraus Kapital zu schlagen, man verzeichnete auch nach dem Seitenwechsel keine nennenswerten Chancen. Die beste Chance des zweiten Durchgangs hatten wiederum die Marchtrenker, Raffael Karlovits fand dabei jedoch in Katsdorf-Schlussmann Pichler seinen Meister. Ein weiteres Tor durften die angereisten Gästefans noch bejubeln. Sandro Dezic brach auf der rechten Seite durch und fand Stefan Marcinkovic in der Mitte, der goldrichtig stand, das Leder über die Linie nickte und den 4:0-Endstand perfekt machte (90.).

Stimme zum Spiel

Ervin Begic (Trainer ASKÖ SV Viktoria Marchtrenk):

„Das war eine sehr konzentrierte Leistung von uns. Man muss erstmal in Katsdorf gewinnen, auch wenn sie letzter sind. Sie haben letzte Woche 1:1 gegen Rohrbach gespielt, davor 1:1 gegen die Admira. Das 1:0 war genau das, was wir gebraucht haben. Das hat uns Ruhe gegeben und uns auf die Siegerstraße gebracht.“

Die Besten:

ASKÖ SV Viktoria Marchtrenk: Bernd Schörghuber (LM), Pauschallob