Erste Heimniederlage für Rohrbach-Berg! Brajkovic drehte Pausenrückstand.

Details Samstag, 09. April 2022 19:59

Der Sportclub Machtrenk ließ letzte Woche erstmals Federn im Aufstiegsrennen in der Landesliga Ost und musste sich in der Nullnummer gegen ADmira Linz mit einem Punkt zufriedengeben. Die Rohrbacher währenddessen sind noch nicht richtig in Fahrt gekommen. Nur drei Punkte aus den letzten sechs Spielen entsprechen aufjedenfall nicht den Anforderungen der Rohrbacher. Am Ende konnte Marchtrenk, trotz Rückstand erneut brillieren und siegte unter anderem durch zwei Treffer von Davor Brajkovic mit 1:3 (1:0)!

Schaubmair zur Führung

Vor rund 120 Zuschauern kam die Eisschiel-Elf, die zuhause noch ungeschlagen ist, gut in die Partie. Gleich in der zweiten Minute hätte man auf 1:0 stellen können, das Spielgerät ging aber knapp am zweiten Pfosten vorbei. Man drückte den Tabellenvierten tief in die Hälfte, erspielte sich auch einige Chancen, konnte jedoch zunächst nichts Zählbares mitnehmen. Lediglich die Latte klirrte nach einem starken Distanzschuss von Stefan Sandner. Auf der Gegenseite kam wenig zustande, das gewohnte Angriffsspiel des SC wollte nicht zu laufen beginnen. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit durfte die Heimelf doch noch jubeln: Benedikt Schaubmaier nutzte eine Unachtsamkeit in den Abwehrreihen der Marchtrenker eiskalt aus und stellte kurz vor dem Pausenpfiff auf 1:0!

Machtrenk drehte auf

Nach Wiederanpfiff durch Schiedsrichter Koidl änderte sich das Geschehen in der Raiffeisen-Arena. Marchtrenk konnte durch die umgestellte Flügelzange eine Vielanzahl an Chancen kreieren. Nach einer Flanke auf Zivkovic legte dieser mit der Brust auf Brajkovic, der per Dropkick die Führung der Heimelf egalisierte. Zehn Minuten später war es abermals Brajkovic, der seine herausragende Schusstechnik unter Beweis stellte und vom Sechzehner unhaltbar ins Kreuzeck abzog. Spiel gedreht! Keine fünf Minuten später hätte die Eisschiel-Elf den Ausgleich erzielen können, doch wie schon in Hälfte eins rettete die Latte. Marchtrenk gab sich mit dem Ergebnis noch nicht zufrieden und am Ende war es noch Roitner, der nach Vorlage von Mayr sicher per Rechtschuss die Führung ausbaute und somit das Endergebnis fixierte. Schiedsrichter Koidl beendete die Partie und machte somit die erste Heimniederlage von Rohrbach-Berg dingfest.

Adam Kensy (Trainer SC Marchtrenk)

,,Rohrbach hat es uns in der ersten Halbzeit sehr schwer gemacht und ist verdient in Führung gegangen. Wir sind anschließend in Halbzeit zwei etwas besser ins Spiel gekommen und konnten unsere offensiven Qualitäten ausspielen.‘‘