Nullnummer beim Trainer-Debüt von Andreas Milot in St. Ulrich

Details Sonntag, 10. April 2022 16:02

Am gestrigen Samstagnachmittag war die ASKÖ Schwertberg zu Gast beim USV St. Ulrich. Die Gäste waren sehr schwer in die Rückrunde gestartet, es setzte zwei vernichtende Pleiten gegen die BW-Linz Amateure (0:4) und den SC Marchtrenk (1:6). Andreas Milot, ein neuer starker Mann auf der Trainerbank des USV soll frischen Wind in die Mannschaft bringen - und dies gelang ihm auch nach nur wenigen Tagen im Amt. Spielerisch waren die Hausherren über weite Strecken überlegen, nur Tore gab es auf beiden Seiten nicht zu verzeichnen.

Rimser bewahrt Schwertberg vor Pausenrückstand

Die Rollenverteilung war im Vorfeld der Partie eigentlich ganz klar - der auf Rang 13 klassierte USV empfing den Fünftplatzierten aus Schwertberg. Dabei wurde einem klar, was frischer Wind auf der Trainerposition so ausmachen kann: Die Teams lieferten sich von Beginn an eine Partie auf Augenhöhe, wenn nicht sogar der Underdog die Nase oftmals leicht vorn hatte. Viele Highlights hatte das Match zum Pech der etwa 100 anwesenden Zuschauer nicht zu bieten. Schwertberg versuchte mit allen Mitteln die zwei Viererketten der taktisch sehr disziplinierten Milot-Elf zu knacken, schaffte es aber nur bedingt und kam kaum bis garnicht in die Gefahrenzone. Kurz vor der Pause hatten die Hausherren sogar die Riesenchance um in Führung zu gehen, Schwertberg-Keeper Niklas Rimser tauchte jedoch hervorragend ab und sicherte seiner Mannschaft das Remis zum Pausentee.

Torloser zweiter Durchgang

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich nicht viel am Spielgeschehen. Beide Mannschaften kamen kaum zu Torchancen, die Schwertberger versuchten es mit allen möglichen Mitteln im Offensivspiel, wurden jedoch immer wieder früh gestört oder scheiterten an der Hintermannschaft des USV, die sichtlich darauf aus war, an diesem Tag die Null zu halten. Dementsprechend unspektakulär plätscherte somit auch die zweite Hälfte der Partie vor sich hin, in der beide Mannschaften auch in der Schlussphase eher den Fokus auf die Defensivarbeit legten und sich gegenseitig neutralisierten. Wenig überraschend endete die Partie somit torlos.

Stimme zum Spiel

Matthias Lindtner (Trainer ASKÖ Schwertberg):

„Bei St. Ulrich war mit dem neuen Trainer ein richtiger Aufschwung zu bemerken. Sie waren top-motiviert und sehr gut organisiert mit diesen zwei Viererketten. Sie haben es uns wirklich schwer gemacht mit ihrer kämpferisch starken Leistung. Für mich ein ganz normales 0:0 mit leichtem Chancenplus auf Seiten des USV St. Ulrich.“