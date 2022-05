Totgesagte leben länger - St. Magdalena siegt auch gegen Viktoria Marchtrenk!

Details Donnerstag, 26. Mai 2022 13:10

Der Abstiegskampf in der Landesliga Ost wird nochmal richtig spannend. Einen maßgeblichen Anteil daran hat der SK St. Magdalena, der zum Endspurt der Saison nochmal alles daran setzt, irgendwie den Klassenerhalt zu realisieren. Die erste von drei monströsen Hürden an den letzten drei Spieltagen wurde gestern erfolgreich überwunden, dank eines Last-Minute-Traumtors von Florian Wagner fuhr man gegen den SV Viktoria Marchtrenk den nächsten essentiellen Dreier ein.

Asböck verhindert Gästeführung - SKM am Drücker

Das Sonnleitner Stadion war einmal mehr gut gefüllt, 300 Zuschauer waren anwesend und sahen die große Chance auf die Führung für die Gäste in Minute acht. Marko Miljak tauchte nach einem schnellen Doppelpass vor SKM-Keeper Asböck auf, der reagierte bärenstark und bewahrte die Urfahraner vor dem frühen Rückstand. Fortlaufend wurden die Gastgeber immer stärker, kamen gut ins Spiel und verzeichneten deutlich mehr Spielanteile als in der Anfangsphase. Doch auch die Sturm-Elf konnte ihre erste, richtig dicke Chance nicht nutzen. Mathias Krennmayr hatte in der 19. Spielminute Viktoria-Schlussmann Plavac schon überspielt, machte die Rechnung aber ohne Alexander Thiel, der seinen Abschluss in höchster Not von der Linie kratzte. Es folgte eine dominante Drangphase des SKM, bei der letztlich jedoch bis zum Seitenwechsel nichts Zählbares rausschaute.

Wagner rettet ambitionierte Hausherren per Traum-Freistoß

Auch nach Wiederanpfiff war es vorerst die Heimmannschaft, die den Schwung aus der ersten Hälfte mitnahm und nach zahlreichen gut-vorgetragenen Angriffen, Chancen und Halbchancen in Führung hätte gehen müssen. Abermals war es Torhüter David Plavac, der die Offensive der Gastgeber immer wieder zur Verzweiflung brachte und sein Team lange im Spiel hielt. Kurz vor Schluss, als so mancher Anhänger der Heimischen sich schon mit „Heute soll es einfach nicht sein“ abgefunden hatte, geschah folgendes: Florian Wagner legte sich die Kugel nur unweit vom linken Sechzehnereck zurecht und nahm Anlauf zum Freistoß. Eine Flanke wurde erwartet, die kam jedoch nicht - Wagner zirkelte die Kugel gekonnt über die Mauer hinweg ins lange Kreuzeck, Traumtor, Führung, ausgelassener Jubel im Sonnleitner Stadion (88.). Völlig verdient krönten sich die Urfahraner am Ende nach kräftezerrenden 94 Minuten zum Sieger und sorgen einmal mehr für Hochspannung im Rennen um den Klassenerhalt.

Stimme zum Spiel

Gerold Sturm (Trainer SK St. Magdalena):

„Unglaublich, welche Stimmung bei uns herrscht, wenn man sieht wie sich die Spieler nach Abpfiff gefreut haben. Es ist momentan einfach schön, wir müssen aber schauen, wie die andere spielen. Wir haben immer noch die schwierigste Ausgangslage von allen, aber das Wunder wird immer mehr möglich. Die Hoffnung lebt, vielleicht schaffen wir es ja. Wenn nicht, haben wir auf jeden Fall geschafft, aus etwas Unmöglichem nochmal Spannung rauszuholen - das ist schonmal viel wert.“

Die Besten: Pauschallob