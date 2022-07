Transdanubia Landescup: SC Marchtrenk zwingt OÖ-Ligisten in die Knie

Details Sonntag, 24. Juli 2022 10:44

Der Transdanubia Landescup 2022/23 wurde am Freitag mit 13 Spielen eingeläutet, am Samstag standen 14 weitere Partien der 1. Runde auf dem Programm. Der SC Marchtrenk aus der Landesliga Ost sorgte für eine Überraschung und behielt gegen OÖ-Ligist Union Edelweiß Linz mit 3:2 die Oberhand. Dabei lagen die Gäste kurz vor Schluss mit 2:1 voran, ehe die Kensy-Elf mit einem Doppelschlag das Spiel drehte und den Favoriten in die Knie zwang. In einem direkten Duell zweier Klubs aus der Landesliga Ost hatte der USV St. Ulrich mit einem 2:0-Erfolg gegen den ATSV Neuzeug das bessere Ende für sich. Während Titelverteidiger Union St. Martin/M. bei Bezirksligist Union Gilgenberg, nach anfänglichen Problemen, seiner Favoritenrolle mit einem 4:1-Sieg gerecht wurde, kam es in Adlwang zu einer Überraschung. Der Meister der 2. Klasse Ost besiegte die DSG Sportunion Altenberg mit 4:1 und warf den Vizemeister der Bezirksliga Nord aus dem Cup. Hier geht`s zur Übersicht der Samstag-Spiele:

Transdanubia Landescup 2022/23 1. Runde - Samstag-Spiele im Überblick:

SC Marchtrenk (LLO/Vizemeister ) - Union Edelweiß Linz (OÖL/8.) 3:2 (0:0)

Tore: Tihomir Zivkovic, Predrag Radovanovic und Stefan Hessenberger / Lukas Kragl und Philipp Frühwirth

USV St. Ulrich (LLO/7.) - ATSV Neuzeug (LLO/8.) 2:0 (1:0)

Tore: Aleksandar Vasiljevic und Lukas Fichtinger

Union Schlierbach (BLS/Meister) - Union Bad Leonfelden (LLO/4.) 0:4 (0:0)

Tore: Leon Ilic 2 und Francis Mensah 2

Rot: Leon Ilic (Bad Leonfelden)

SV Lichtenberg (2NM/Meister) - Union Putzleinsdorf (BLN/Meister) 0:2 (0:0)

Tore: David Berger 2

SPG St. Florian/Niederneukirchen (OÖL/14.) - ASK St. Valentin (OÖL/4.) 0:2 (0:0)

Tore: Thomas Fröschl und David Oismüller (Eigentor)

Union Gilgenberg (BLW/Vizemeister ) - Union St. Martin/M. (OÖL/3. - Titelverteidiger) 1:4 (1:1)

Tore: Ralph Geisler / Richard Mayr 2 und Simon Schauberger 2

Union Prambachkirchen (2WN/Meister) - ASKÖ Oedt (OÖL/Vizemeister) 0:3 (0:1)

Tore: Manuel Schmidl 2 und Nenad Vidackovic

SV Riedau (1NW/Meister) - UFC Ostermiething (LLW/Meister) 1:2 (0:1)

Tore: Niklas Aigner / Klaus Höflmeier und Elvis Ozegovic

FC Attnang (1S/Meister) - Union Mondsee (OÖL/5.) 0:8 (0:3)

Tore: Fabio Födinger 2, Lukas Leitner 2, Tobias Karrer, Maximilian Grössinger, Jonas Schwaighofer und Ernst Grundner

Union Oepping (1N/Meister) - SK Schärding (LLW/3.) 2:3 (1:3)

Tore: Michael Schaubmayr und Kevin Rachinger / Daniel Bares, Petar Pejicic und Jan Schrank

Union Gaspoltshofen (2MW/Meister) - SV Bad Schallerbach (OÖL/Letzter) 1:3 (1:3)

Tore: Andreas Mader / Raphael Hofstätter, Alexander Fröschl und Miliam Guerrib

Union Waldmark St. Stefan (2NW/Vizemeister) - SV Schalchen (LLW/5.) 1:5 (0:2)

Tore: Tobias Kitzmüller / Filip Avramovic 2, Nicolae Marcu, Lukas Berer und Fabian Spatzenegger

Union Adlwang (2O/Meister) - DSG Union Adlwang (BLN/Vizemeister) 4:1 (2:0)

Tore: Ivan Puskaric 2, Tomislav Dramac und Lukas Holzinger / Manuel Leibetseder

SV St. Wolfgang/Rußbach (2S/Vizemeister) - SV Hohenzell (1MW/Meister) 2:2 n.V. / 3:5 im Elfmeterschießen

Tore: Josip Curic und Christoph Feichtinger / Michael Stüber und Hannes Pramdendorfer