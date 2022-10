Nach 0:5-Pleite und Streik der Mannschaft: SV Traun gibt Statement ab!

Details Montag, 10. Oktober 2022 17:24

Die Verwunderung war am vergangenen Wochenende groß: Ein Blick auf die Mannschaftsaufstellung des SV Traun im Spiel gegen den SK ADmira Linz sorgte für Gesprächsstoff. Im Aufgebot von Markus Erbschwendtner stand vom eigentlichen Kampfmannschaftskader am Samstag lediglich Stammtorwart Christian Demsa im Kader. Heute gab der Verein dazu ein Statement gegenüber Ligaportal ab.

Kapitän geht von Bord - Mannschaft streikt

In der neunten Runde der Landesliga Ost trafen die Trauner auf die Blau-Weiß Linz Amateure. Das Spiel endete dank eines Last-Minute-Treffers von Danilo Mitrovic mit 2:2, Kapitän Pero Rakusic wurde dabei in Minute 60 für Viktor Milos ausgetauscht. Tags darauf informierte Rakusic Sportchef Daniel Krestel, das die Mannschaft beschlossen habe, weder unter dem aktuellen Trainerteam zu spielen, noch zu trainieren. Es wurde also gefordert, die Zusammenarbeit mit Chefcoach Markus Erbschwendtner und seinem Team umgehend zu beenden. Bei einem Telefonat zwischen Rakusic und Obmann Gerhard Hackl soll es zudem zu „nicht-akzeptierbaren Respektlosigkeiten“ gegenüber Krestel, dem Trainerteam und Hackl selbst gekommen sein. Unter diesen Umständen wurde der Captain vom Obmann suspendiert.

WhatsApp-Nachricht der Mannschaft an Obmann Gerhard Hackl

Verein steht hinter Trainerteam

Was auf diese internen Dispute folgte, ist wohl bekannt - man ging mit einer jungen, nicht ligatauglichen Mannschaft in das Duell gegen den SK ADmira Linz, was sich auch im Ergebnis bemerkbar machte. Im Statement des Vereins heißt es „Der Verein sieht darin die einseitige Auflösung der Vereinbarung durch die Spieler und natürlich vereinsschädigendes Verhalten“. Das Verhältnis zum Trainer war bereits im Frühjahr Thema, als Rakusic und Milos die Ablöse vom Trainer wollten, die nächste Saison aber dennoch unter Erbschwendtner für Traun das Trikot überstreiften. Der Verein ist hingegen mit der Zusammenarbeit und Leistung des Trainerteams sehr zufrieden und steht hinter dem Übungsleiter. Erbschwendtner und sein Team wollten sogar zugunsten des Vereines zurücktreten, was die Vereinsführung aber nicht akzeptiert hat. Eine weitere Zusammenarbeit mit Pero Rakusic sei laut Vereinsführung unmöglich, man will nun vor allem jungen Spielern die Chance geben, sich für die Frühjahrsmeisterschaft zu empfehlen und die Hinrunde mit Anstand zu Ende bringen.