"Hätten 3:0 führen mussen" - St. Ulrich feiert knappen Sieg gegen St. Florian

Details Montag, 13. März 2023 15:31

In der 17. Runde der Landesliga Ost hatte die SPG TTI St. Florian/Niederneukirchen die USV St. Ulrich zu Gast. Im Hinspiel trennten sich die beiden Mannschaften mit einem torlosen Unentschieden. Diesmal endete das Spiel mit einem 1:0-Sieg für St. Ulrich. Die Mannschaft von Trainer Andreas Milot hätte das Spiel aber auch wesentlich höher gewinnen können, ja fast schon höher gewinnen müssen.

St. Ulrich erspielt sich viele Chancen in der ersten Halbzeit

Bereits in der zweiten Minute der Partie wurde es schon brenzlig im Strafraum der Heimmannschaft. Nach einem guten Pass von Wimmer kann Tormann Gruber den Ball gerade noch abfangen. Das Spiel geht in der selben Tonart weiter, St. Ulrich erspielt sich viele Chancen, kann aber sie nicht nutzen. In der 18. Minute vergibt Wimmer sogar einen Elfmeter. Erst in der 26. Minute verwertet Christoph Spath einen genialen Pass seines Mitspielers Schmid und bring seine Mannschaft in Führung. Der erst 15-Jährige erzielt somit gleich in seinem zweiten Spiel für sein neues Team das Siegtor. St. Urlich erspielt sich bis zur Halbzeit noch weitere gute Chancen. Sie sind dominanter als der Gegner, können aber nicht mehr nachlegen und so geht es mit einer verdienten 1:0-Führung in die Kabine.

St. Florian besser in der zweiten Halbzeit

Die zweite Hälfte beginnt zunächst so wie die erste Hälfte aufgehört hat. St. Ulrich ist die bessere Mannschaft und kann sich weitere Chancen erspielen, ein weiteres Tor will ihnen aber nicht gelingen. Nach etwa einer Stunde reduziert St. Ulrich seine Offensivaktionen zunehmend, was dafür sorgt, dass St. Florian besser ins Spiel kommt und zunehmend das Zepter in die Hand nimmt. Besonders mittels Standards können die Gastgeber für Gefahr sorgen. Aber auch St. Florian kann seine Chancen nicht nützen und somit endet die Partie mit einem knappen Sieg für St. Ulrich, die somit weiter an den oberen Teams dranbleiben können.

Stimmen zum Spiel

Andreas Milot, Trainer von USV St. Ulrich:

"Das war heute eine mannschaftlich sehr gute Leistung. Wir haben uns viele Chancen erarbeitet, zur Halbzeit hätten wir mit 3:0 führen müssen. Das ist derzeit unser Manko, dass wir uns Chancen erspielen, aber diese nicht nutzen. In der zweiten Halbzeit waren wir nicht mehr so gut. Der Gegner war stärker und hat sich auch die ein oder andere Chance erspielt. Der Sieg geht für mich in Ordnung, da das Chancenplus auf unserer Seite war."

Die Besten:

Norbert Schmid, linkes Mittelfeld

Konstantin Gradl, linker Verteidiger

