Paukenschlag! Stephan Kuranda ab Sommer nicht mehr Trainer des SK ADmira Linz!

Große Überraschung am Ostermontag: Stephan Kuranda, seit knapp vier Jahren Übungsleiter des SK ADmira Linz, hat soeben gegenüber Ligaportal bekanntgegeben, dass er ab Sommer eine Pause einlegt. Bei den Urfahranern läuft es in dieser Saison bislang trotz zahlreicher Ausfälle ganz solide, zudem gelang es Kuranda einige junge Eigenbauspieler in die Kampfmannschaft zu integrieren.

Akkus müssen neu aufgeladen werden

Der Uefa-A-Lizenz-Inhaber blickt zurück auf eine beachtliche Karriere als Coach, gelang es ihm mit dem ASV St. Marienkirchen auf dem Weg in die OÖ-Liga gleich zwei Mal Meister zu werden (2012/13 und 2014/15). Doch dies war definitiv nicht der größte Erfolg einer beachtlichen Karriere: In der Saison 2016/17 ging Kuranda dann zu WSC Hertha Wels, wo er in seiner zweiten Saison als Trainer Vizemeister wurde und in die Regionalliga Mitte aufstieg. Alles schöne, aber auch kräftezerrende Erinnerungen: „Ich war durchgehend seit 2011 Kampfmannschaftstrainer, das ist eine lange Zeit und jetzt würde ich gern eine Pause machen und meine Akkus aufladen.“, schilderte Kuranda den Grund für den im Sommer kommenden Rückzug. Ein Karriereende schloss der 51-Jährige aber aus und fügte weiter an: „Ich bin nach wie vor gern bei der Admira, da es auch mein Stammverein ist und ich da zum Fußballspielen begonnen habe. Es ist jetzt für mich selber aber der Zeitpunkt gekommen, eine Pause einzulegen.“ Bis zum Sommer hat der Übungsleiter der Urfahraner aber noch einiges zu tun: Die Admira liegt zwar im gesicherten Tabellenmittelfeld, ist aufgrund zahlreicher Ausfälle und der ungemeinen Ausgeglichenheit der Liga aber noch nicht ganz in Sicherheit.

Foto: Harald Dostal

