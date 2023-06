Krachertransfer! Oedt engagiert Ex-Bundesliga-Trainer für die 1b-Mannschaft

Details Freitag, 23. Juni 2023 11:36

Wer hätte sich das gedacht? Der ASKÖ Oedt sicherte sich für die Trainerbank der 1b-Mannschaft die Dienste eines ehemaligen und langjährigen Bundesliga-Fußballers sowie bundesligaerprobten Coachs. LIGAPORTAL hat alle Infos zum Krachertransfer.

Kein Geringerer als Robert Ibertsberger übernimmt den Trainerjob in der 1b-Mannschaft des ASKÖ Oedt, die sich in der abgelaufenen Saison in souveräner Manier den Meistertitel in der Landesliga Ost sichern konnte. Der 46-jährige Salzburger stand für die Wiener Austria, den Wolfsberger AC, St. Pölten und die SV Ried insgesamt 62 Mal für einen Klub aus der höchsten Spielklasse des Landes an der Seitenline. Davor arbeitete Ibertsberger erfolgreich in den Nachwuchsabteilungen von Salzburg und Ried.

„Robert Ibertsberger ist für unseren Verein eine hervorragende Lösung. Er hat uns nicht nur mit seiner sportlichen Kompetenz, sondern auch mit seiner tollen Persönlichkeit rasch überzeugt. Für unsere Spieler wollen wir das qualitativ bestmögliche Training anbieten. Mit Robert Ibertsberger stellen wir das sicher“, erklärt Klub-Geschäftsführer Alexander Gabriel.

„Die Freude ist groß, wieder auf dem Platz zu stehen. Die neue Aufgabe gehe ich mit voller Begeisterung und Elan an. Gemeinsam mit meinem Team fokussiere ich mich voller Optimismus auf die kommende Saison und die gesteckten Ziele“, blickt Neo-Trainer Ibertsberger auf seine neue Aufgabe.

Erst kürzlich sorgte der Verein für Aufsehen. Nachdem sich die Einser von Oedt den Meistertitel in der OÖ-Liga sicherte, gab Übungsleiter Jürgen Schatas seinen Rücktritt bekannt. Auf ihn folgt der bisherige 1b-Coach Kurt Russ (zum Artikel), wodurch der Trainersessel frei wurde und bis heute vakant war.

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei