21 Transferbewegungen im Sommer: Donau Linz fühlt sich nach Umbruch gewappnet für die kommende Saison

Details Dienstag, 18. Juli 2023 11:18

Bei der ASKÖ Donau Linz blieb in der vergangenen Transferphase kein Stein auf dem anderen, nachdem man den ersehnten Aufstieg von der Landesliga Ost in die LT1 OÖ-Liga um zwei Zähler verpasste. Allerdings ließ man sich in Linz nicht von der Enttäuschung trüben, sondern man bastelte in der Sommerpause fleißig am Kaderumbruch, der allerdings aus auch mehreren unerwarteten Abgängen resultierte. Während sich insgesamt 9 Akteure aus Kleinmünchen verabschiedet haben, darf Cheftrainer Adnan Kaltak nun 12 Neuzugänge begrüßen, mit denen erneut im Aufstiegskampf der Landesliga Ost mitgemischt werden soll.

Aderlass in der Defensive der Linzer

Insbesondere die Abwehr der Linzer verlor in der Sommertransferphase wichtige Eckpfeiler. Mit dem Kapitän Christoph Oberegger (Karriereende), dem Abwehrchef Pavel Novak (Wechsel nach Tschechien) und Führungsspieler Roman Hintersteiner (Karrierepause) verliert man eine wichtige Achse der drittbesten Defensive der vergangenen Saison. Dazu kommt auch noch die Langzeitverletzung von Kevin Hinterberger hinzu, der der Mannschaft als Spielmacher lange Zeit fehlen wird. Deshalb beschlossen die Linzer, auf dem Transfermarkt entsprechend aufzurüsten.

Rückkehrer und Routiniers sollen das Offensivspiel beleben

Das Hauptaugenmerk lag bei dem Team von Adnan Kaltak in diesem Sommer im Offensivbereich, nachdem dort in der vergangenen Saison öfters der Schuh gedrückt hat. Um die Offensivprobleme zu lösen konnte man neben dem bundesligaerfahrenen Lukas Kragl auch den langjährigen Bezirksliga-Torjäger Patrick Niederhuber von Kronstorf loseisen. Neben den beiden Stürmern begrüßen die Linzer auch alte Bekannte zurück in Kleinmünchen. Neben Edwin Skrgic und Edvin Orascanin kehrt auch Park Sion zurück zum Landesligisten. Für den Kampf um den Aufstieg wollte man jedoch auch das durch die Abgänge entstandene Vakuum aus Führungsspielern wieder kompensieren. Deshalb hat man mit Michael Halbartschlager einen sehr erfahrenen Spieler aus Micheldorf verpflichtet, der aufgrund einer Verletzung jedoch erst in der Rückrunde am Platz stehen wird. Weiters konnte man sich noch die Dienste von Qerim Idrizaj (St.Peter), Marko Varga (Schalchen) und David Plavac (Viktoria Marchtrenk) sichern, aber auch junge und hungrige Spieler wie Danjiel Lukic (Hertha Wels), Eldin Midzic (BW Linz), Sanel Skrgic (Oedt) und Salid Amadu (Katsdorf) an Bord holen.

Adnan Kaltak, Trainer Donau Linz:

"Der Kader für die kommende Saison steht schon seit einigen Wochen und wir können auf ein sehr erfolgreiches Transferfenster zurückblicken, in dem wir charakterstarke und sehr ehrgeizige Spieler verpflichten konnten, die unseren Weg voll mitgehen möchten.

Analysiert man die vergangene Saison, stellt man schnell fest, dass wir zu wenig Tore erzielt haben. Aus diesem Grund wurde der absolute Fokus darauf gesetzt, treffsichere Offensivspieler nach Linz zu holen. Außerdem möchten wir den Konkurrenzkampf Woche für Woche aufrecht erhalten und haben somit jede Position doppelt besetzt.

Nun möchten wir auf Kontinuität/ Nachhaltigkeit setzen und schnellstmöglich zu einer Einheit zusammenwachsen. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir mit Fortdauer der Saison immer besser zusammenfinden werden und so eine ernste Rolle im Aufstiegskampf einnehmen werden."

