OÖ. Landescup 1. Runde: Die Samstag-Spiele im Überblick

Details Sonntag, 23. Juli 2023 10:35

Im ADMIAL OÖ Landescup wurde in der ersten Runde nahezu die Hälfte aller Spiele am Feitag ausgetragen. Am Samstag wurde die Auftaktunde mit elf weiteren Partien fortgesetzt. Große Sensationenen blieben aber auch gestern aus, der UFC Rohrbach-Berg aus der Landesliga überraschte jedoch im Mühlviertler Derby mit einem souveränen 4:0-Sieg gegen OÖ-Liga-Aufsteiger Bad Leonfelden. Bezirksligist SC Hörsching schrammte hauchdünn an einer Überraschung vorbei und musste sich Landesligist Traun erst im Elfmeterschießen geschlagen geben. Im Duell zweier Meister behielt die Union Eberstalzell in einem engen Match in Ried/Traunkreis mit 2:1 knapp die Oberhand. Hier geht`s zum kompakten Überblick sämtlicher Samstag-Spiele der 1. Runde:

ADMIRAL OÖ Landescup 1. Runde - alle Samstag-Spiele:

SC Marchtrenk (LLO/5.) - SPG Weißkirchen/Allhaming (OÖL/6.) 1:2 n.V. (1:1/0:1)

Tore: Adam Traore / Stefan Spielbichler und Moritz Eiber

Rot: Adam Kensy (Marchtrenk, Trainer)

Gelb-Rot: Stefan Hessenberger (Marchtrenk) und Stefan Spielbichler (Weißkirchen)

Zum Spielbericht

ASKÖ Neue Heimat Linz (2M/Meister) - ASKÖ Oedt (OÖL/Meister) 0:5 (0:2)

Tore: Florian Fellinger 2, Manuel Schmidl, Nenad Vidackovic und Filip Breskic

Union Oberwang (2S/Meister) - SPG Pettenbach/Grünau (LLW/7.) 1:9 (0:5)

Tore: Christoph König / Kilian Kreiseder 4, David Klausriegler 2, Tobias Riedler, Hristo Krachanov und Dejan Plavsic

UFC Rohrbach/Berg (LLO/7.) - Union Bad Leonfelden (LLO/Vizemeister) 4:0 (1:0)

Tore: Predrag Radovanovic 2, Nikolaus Barth und Benedikt Schaubmaier

SC Hörsching (1M/Meister) - SV Traun (LLO/8.) 4:5 i.E. / 1:1 n.V.

Tore: Lukas Wahlmüller / Yusuf Aydar

Rot: Manuel Ortner (Hörsching)

Gelb-Rot: Loic Tenlep (Traun)

Union Dietach (OÖL/3.) - DSG Union Perg (OÖL/13.) 2:3 n.V. (2:2/1:2)

Tore: Denis Berisha 2 / Daniel Steinbauer, Mario Ebenhofer und Sebastian Haider

SV Bad Ischl (OÖL/12.) - SPG Friedburg/Pöndorf (OÖL/8.) 2:3 (0:1)

Tore: Rudolf Durkovic und Isaak Ortner / Mattia Olivotto, Leonard Jigalov und Selman Neziri

Union Ried/Traunkreis (2O/Meister) - Union Eberstalzell (1S/Meister) 1:2 (0:1)

Tore: Georg Weismann / Franz Karlsberger und Patrick Jaklin

Rot: Simon Zwicklhuber (Ried)

Union Raab (2WN/Meister) - Union Esternberg (LLW/10.) 0:2 (0:1)

Tore: Roland Krivec und Sebastian Zauner

Zum Spielbericht

SV Weng (1SW/Vizemeister) - Union Putzleinsdorf (LLO/12.) 1:3 (1:0)

Tore: Emir Sabic / Danilo Duvnjak, Leon Wögerbauer und Wolfgang Rannetbauer

Union Kefermarkt (2NM/Vizemeister) - Union Schweinbach (1NO/Meister) 2:5 (2:1)

Tore: David Ghermuta und Jaroslav Bosnyak / Marcel Pichler 2, Gregor Bodingbauer 2 und Ufuk Yilmaz

1. Runde - alle Freitag-Spiele im Überblick

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei