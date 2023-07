Aufreger im Admiral-Landescup: Platzverweis im Elferschießen!

Details Sonntag, 23. Juli 2023 21:15

Geschichten, die einfach nur der Fußball schreibt! So geschehen bei der gestrigen Admiral-Landescup-Partie vor rund 250 Besuchern zwischen dem SC Hörsching und HAKA Traun. Die Partie war nach 90 Minuten mehr von Emotionen geprägt, als von Toren. Unterhaus-Schiedsrichter-Routinier Gerhard Alesi musste insgesamt 12 gelbe Karten verteilen – ein Sieger war aber nicht auszumachen und so ging die Partie torlos in die Verlängerung.

Auch dort konnten beide Mannschaften keinen Sieger ermitteln – die Hausherren gingen zwar durch Lukas Wahlmüller in der 97. Minute in Führung, dem SV Haka Traun gelang aber in der 120. Minute durch Yusuf Aydar tatsächlich noch der 1:1 Ausgleich.

Und dann – im Elfmeterschießen – wurde die Partie so richtig kurios und wird sich auch einen Platz im Unterhaus-Kuriositäten-Buch sichern. Was war passiert? Beim Stand von 2:1 für Hörsching legte sich Traun-Spieler Amar Kadic den Ball zurecht. Hörsching-Keeper Manuel Ortner wollte sein Gegenüber mit Wortmeldungen verunsichern – das zeigte aber keine Wirkung und als sich Kadic nach dem verwandelten Elfmeter verbal revanchierte, gingen die Wogen hoch. Ortner ließ sich zu einer Tätlichkeit hinreißen und wurde von Alesi vom Platz gestellt. Ein Bärendienst für seine Mannschaft, da nun ein Feldspieler ins Tor musste. Traun gewann das Elferschießen am Ende mit 5:4 und steigt – wirklich kurios – in die zweite Runde auf. Auch HAKA-Obmann Gerhard Hackl quittierte den Spielausgang am Ende mit einem Schmunzeln. „Ich bin lange dabei, aber einen Ausschluss im Elferschießen habe ich tatsächlich noch nie erlebt.“

Foto: Haka Traun

