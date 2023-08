Fast unveränderte Union Putzleinsdorf will an solide Saison anknüpfen – Sportchef Alexander Mager im Interview!

Details Dienstag, 01. August 2023 20:37

Die Union Putzleinsdorf konnte das erste Jahr in der Landesliga Ost gut überstehen. Die Saison beendete man letztlich mit 26 Punkten auf dem Konto auf dem zwölften Tabellenrang – glanzlos, am Ende aber genug für einen fixen Startplatz für die Spielzeit 2023/24. In das zweite Jahr nach dem Aufstieg geht man weitestgehend unverändert und möchte erneut um den Klassenerhalt kämpfen. Ligaportal sprach mit Alexander Mager, dem Sportlichen Leiter des Klubs.

Ligaportal: Wie zufrieden seid ihr mit dem Abschneiden in der letzten Saison? Was hat konkret gut funktioniert? Gibt es irgendwo Verbesserungsbedarf?

Mager: „Alles in allem waren wir schlussendlich zufrieden. Wir haben zu viele Tore bekommen, ich glaube die zweitmeisten der Liga. Das ist etwas, woran wir arbeiten müssen. Dafür haben wir verhältnismäßig oft getroffen. Wir fühlen uns aber wohl und angekommen in der Liga.“

Ligaportal: Bei euch hat sich im Sommer in punkto Personal wenig verändert. Ihr habt Nico Drexler und Lukas Iliev geholt, unterdessen hat Manuel Pichler den Verein verlassen…

Mager: „Wir strecken uns budgetär bereits nach der Decke, wir haben keinen Großsponsor oder Gönner. Wir müssen uns alles über Veranstaltung finanzieren, bei uns kriegt auch kein Einheimischer Geld. Lukas Iliev ist auch ein 19-jähriger Tscheche, der auf Matyas Markytans Weg Richtung Putzleinsdorf wohnt.“

Ligaportal: Wie bewerten Sie die zwei Neuzugänge?

Mager: „Nico Drexler kommt aus der 2. Klasse, mit dem hatte ich schon seit Winter Kontakt. Der ist recht motiviert, wird aber mit dem Tempo speziell am Anfang seine Probleme haben. Er arbeitet aber dran und will unbedingt drankommen. Lukas kommt von einer U19-Profimannschaft und muss den Einstieg in den Erwachsenenfußball schaffen. Ich bin mit beiden sehr zufrieden, was am Schluss rausschaut, gilt es aber abzuwarten.“

Ligaportal: Die zweite Saison nach dem Aufstieg ist bekanntlich die schwierigere. Was nehmt ihr euch vor?

Mager: „Bei uns kann es nicht um recht viel mehr als den Klassenerhalt gehen. Wir sind froh, dass wir den Kader – bis auf Manuel – zusammenhalten konnten. Wir wollen ebenso in der 1b, die in der 2. Klasse an den Start geht, das eine oder andere Talent weiterentwickeln. Wir müssen einfach aufgrund unserer finanziellen Struktur ein-zwei eigene Spieler einbauen, das ist schwierig.“

Ligaportal: Die Landesliga Ost wird wieder spannend. Es sind einige neue Teams dabei, andere Mannschaften haben sich personell maßgeblich verändert – Wie bewerten Sie die Liga? Wen sehen Sie in einer Favoritenrolle?

Mager: „Ich gehe davon aus, dass Oedt und Donau um den Meistertitel streiten werden. Dahinter in Lauerstellung erwarte ich Rohrbach, SC und Viktoria Marchtrenk und St. Ulrich. Der Rest wird annähernd auf einem Niveau sein denke ich, wo an einem guten Tag jeder jeden schlagen kann. Wie Mannschaften wie Neuzeug, Katsdorf oder Naarn, die von der Vereinsstruktur ähnlich aufgestellt sind wie wir, das mit der 1b bewerkstelligen werden bleibt auch abzuwarten, da könnte es sein, dass auch die Kampfmannschaft mal schwächelt, weil man die zweite Mannschaften besetzen muss. Das ist denke ich für viele noch Neuland.“

