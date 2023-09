Klarer Sieg: ASKÖ Schwertberg besiegt harmlose Neuzeuger

Details Samstag, 23. September 2023 10:50

Am gestrigen Freitagnachmittag kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem ATSV Neuzeug und dem ASKÖ Steinbach Schwertberg im Rahmen der 8. Runde der Landesliga Ost. Die Gastgeber aus Schwertberg wollten vor einer Kulisse von rund 300 Zuseher:innen im heimischen Steinbach Stadion unbedingt wieder einen Punktgewinn einfahren, nachdem man zuletzt zwei Spiele in Folge verloren hatte. Mit Neuzeug erwartete die Hausherren ein Gegner, der zuletzt auch nicht überzeugen konnte und zudem von mehreren Ausfällen geplagt ist, allerdings waren die Duelle der beiden Teams immer hitzig und spannend.

Später Ausgleich dank Traumtor

Die Gastgeber fanden von Beginn an gut in die Partie und man konnte die Neuzeuger vom eigenen Tor fernhalten und sich selber zahlreiche Chancen in der Offensive erarbeiten. In der 5. Spielminute konnte man sich direkt belohnen, nachdem Fabian Farthofer den ersten Treffer des Tages zum 1:0 für die Hausherren erzielte. Im weitern Verlauf der ersten Hälfte blieb Schwertberg die spielbestimmende Mannschaft. Allerdings waren die Schützlinge von Trainer Wolfgang Gruber am gestrigen Freitag sehr fahrlässig in der Verwertung der Chancen, weshalb denen Gästen aus Neuzeug nur ein Treffer zum Ausgleich fehlte. Und es kam wie es kommen musste. Der Neuzeuger Routinier Martin Sulzner erzielte in der 41. Spielminute den Treffer zum 1:1 Ausgleich mit einem wunderbaren Fernschuss. Somit gingen die Teams mit einem Remis in die Halbzeitpause.

Schwertberg gibt den Ton an

In der zweiten Hälfte blieben die Rollen ähnlich wie in der ersten Halbzeit. Die Schwertberger waren die spielbestimmende Mannschaft und man konnte in der 55. Minute den ersehnten Führungstreffer durch Michael Hoislbauer erzielen. Nach dem 1:2 wirkten die Gäste aus Neuzeug sehr angeschlagen und man konnte dem Druck der Gastgeber einfach nicht mehr Tribut zollen. Diese wollten sich mit der 2:1 Führung jedoch nicht zufrieden geben und spielten weiterhin nach vorne. In der 77. Minute erzielte Manuel Mühlbachler bei seinem Comeback den Treffer zum 3:1 und kurz vor Schluss erhöhte Andreas Bauernberger auf 4:1 für Schwertberg. Bei jenem Spielstand blieb es schlussendlich auch und die Schwertberger feierten einen verdienten Sieg.

Wolfgang Gruber, Trainer ASKÖ Schwertberg:

"Angesichts der vielen Chancen die wir heute hatten, hätte das Spiel bereits in der ersten Hälfte entschieden werden müssen. Dennoch konnten wir den Sieg in der zweiten Halbzeit einfahren, weshalb mir mit dem Ergebenis zufrieden sein können."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

