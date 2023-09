Mit Lucky Punch zum Sieg: SC Marchtrenk feiert Auswärtssieg in St. Ulrich

Details Sonntag, 24. September 2023 14:09

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem USV St.Ulrich und dem SC Ebner-Trans Marchtrenk im Rahmen der 8. Runde der Landesliga Ost im St.Ulricher Haider Enterprises Stadion in St.Ulrich. Für die Hausherren aus St.Ulrich verlief die Saison bislang solide und man konnte sich nach sieben Runden mit 10 Punkten im souveränen Mittelfeld der Liga festsetzen. Die Gäste aus Marchtrenk hatten im Vorfeld der Partie zwei Zähler mehr auf dem Konto, weshalb die Fans in St.Ulrich durchaus ein Duell auf Augenhöhe erwarten konnten.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Die soeben erwähnte Tabellensituation widerspiegelte sich durchaus auch auf dem Spielfeld in der Anfangsphase. Beide Teams agierten mit einer gut gestaffelten Defensivreihe und einem konzentrierten Spielaufbau, ohne dabei ein großartiges Risiko einzugehen. Nach dem vorsichtigen Herantasten beider Teams wurden die Offensivaktionen peu à peu mehr. In der 21. Minute jubelten die Gäste aus Marchtrenk kurz, doch der vermeintliche Treffer fiel aus einer klaren Abseitsposition heraus. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte erarbeiteten sich die Gastgeber dann ein Chancenplus, welches man zunächst nicht nutzen konnte, nachdem der Marchtrenker Torhüter Bastian Horner mehrere Chancen souverän vereitelte. Somit trennten sich die beiden Teams mit einem Spielstand von 0:0 in die Halbzeitpause.

Marchtrenk mit Lucky Punch durch Traore

Die zweite Halbzeit begann dann mit einer starken Anfangsphase der Hausherren, die sich direkt nach dem Wiederanpfiff eine hochkarätige Chance erarbeiten konnten. Nachdem Horner einen Schuss von Gmainer abwehrt, läuft Sebastian Wimmer ein, um den Abpraller zu verwandeln, doch der Routinier der Gastgeber verfehlt das Tor knapp. Danach musste Schiedsrichter Mario Scharinger binnen zwei Minuten zwei Mal den gelben Karton aus seiner Brusttasche herausholen. Einmal für Niklas Huspl für die Marchtrenker und ein Mal für den St.Ulricher Stefan Gröbl. Im weiteren Verlauf der zweiten Hälfte neutralisierte sich die Partie ein wenig. Es gab immer wieder Chancen auf beiden Seiten, doch keine Mannschaft war wirklich zwingend, weshalb es lange nach einem verdienten 0:0 Remis roch. In der Schlussphase wollten dann jedoch beide Teams mehr, nachdem die Cheftrainer frischen Wind ins Spiel gebracht haben. In der 88. Spielminute gelang dann den Gästen aus Marchtrenk der Lucky Punch durch Adama Moustapha Traore, der die Gäste per Kopf zum Auswärtssieg brachte. Somit endete das Spiel dann auch und die Marchtrenker feierten einen knappen Auswärtssieg in einem ausgeglichenen Spiel.

