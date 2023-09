SK St. Magdalena nach Durststrecke wieder auf der Siegerstraße – Engagierte Katsdorfer gehen leer aus

Details Sonntag, 24. September 2023 16:12

Viele haben dem SK St. Magdalena in dieser Saison etwas mehr zugetraut. Bereits früh stellte sich jenen Erwartungen aber der Verletzungsteufel in den Weg, pfeift der Ligadino teils aus dem "letzten Loch" und muss Woche für Woche Ausfälle verschmerzen. Dennoch rangiert man nach Runde acht im soliden Tabellenmittelfeld und fährt immerhin die vermeintlichen Pflichtsiege ein, wie am gestrigen Samstagnachmittag, als man bei der SPG Katsdorf zu Gast war. Mit etwas Spielglück wurde aus einem eigentlich ausgeglichenen Spiel eine doch klare Angelegenheit, siegten die Urfahraner mit 4:1.

Huysmans rettet SKM in Katsdorfer Drangphase

Die ersten dreißig Minuten der Partie gestalteten sich noch relativ ausgeglichen, wenngleich die Gäste von Beginn das etwas aktivere Team waren und gut in die Partie fanden. Die Grammer-Elf war in dieser Phase des Spiels eher auf die Defensivaufgaben bedacht und versuchte über Umschaltmomente Überzahlsituationen zu kreieren. Mit Fortdauer des ersten Durchgangs änderte sich dies dann: In der Schlussviertelstunde wurden die Katsdorfer immer stärker und konnten sich über einige gute Aktionen im vorderen Drittel gleich drei gute Chancen erarbeiten. SKM-Keeper Jeroen Huysmans ragte aber in diesen Minuten über sich hinaus und bewahrte sein Team mit zwei Glanzparaden vor dem Rückstand, was sich kurz vor dem Pausentee bezahlt machte. Quasi im Einklang mit dem Pausenpfiff stellte Pascal Dochnal nach Vorarbeit von Kevin Mayer mit einem platzierten Schuss von der Strafraumgrenze auf 1:0 für die Urfahraner (45.).

Gäste machen zum richtigen Zeitpunkt wichtige Tore

So schnell konnten die Gastgeber den bitteren Rückschlag vor der Pause nicht vergessen machen. Nach dem Seitenwechsel gestaltete sich die Partie wieder etwas ausgeglichener und es dauerte nicht lange, bis sich dies auch im Spielstand widerspiegeln sollte. Katsdorfs Daniel Brandstetter nützte in Minute 54 eine Unstimmigkeit in der Gästeabwehr und stellte mit einem Flachschuss auf 1:1. Der SKM hatte in dieser Phase der Partie aber das Spielglück auf seiner Seite und reagierte prompt und eiskalt: Erst lenkte Paul Raab einen Schuss von Markus Boyer unfreiwillig ins eigene Tor (65.) und zwei Minuten später überhob Kevin Mayer Katsdorf-Keeper Dominik Eder nach Vorlage von Florian Wagner – ein schneller Doppelschlag, der einer eigentlich sehr bemühten Heimelf das Genick brach. Sonderlich viel tat sich folglich nicht mehr, bis es in der Nachspielzeit doch noch einmal klingelte:

Der Prämierentreffer von Winkler ist wohl der Schlusspunkt dieser Partie. Ein hoher Ball von Krennmayr auf Boyer, dieser legt mit der Brust ab auf Winkler. Dessen Abschluss ins kurze Eck überrascht Schlussmann Eder und fällt ins Netz. Vorberichter, Ticker-Reporter

Nächster Prüfstein für die SPG Katsdorf ist der UFC PIENO Rohrbach-Berg (Samstag, 16:00 Uhr). St. Magdalena misst sich am selben Tag mit der Union Print&Wear Putzleinsdorf (17:00 Uhr).

Stimme zum Spiel

Gerold Sturm (Sportlicher Leiter SK St. Magdalena):

„Angesichts unserer prekären Situation haben wir diese Aufgabe reif gelöst, der Trainer und die Mannschaft haben eine sehr gute Arbeit gemacht. Man sieht anhand dessen, dass die Admira plötzlich Oedt schlägt, was alles passieren kann in dieser Meisterschaft. Wir sind bisher zufrieden, haben nach unten einen kleinen Respektsabstand und fahren als nächstes nach Putzleinsdorf und hoffen, dass da zumindest die aktuell erkrankten Spieler zurückkommen."

Der Beste: Jeroen Huysmans (TW)

Landesliga Ost: SPG Katsdorf – SK St. Magdalena, 1:4 (0:1)

91 Thomas Winkler 1:4

67 Kevin Mario Mayer 1:3

65 Eigentor durch Paul Raab 1:2

54 Daniel Brandstetter 1:1

44 Pascal Dochnal 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.