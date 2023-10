Ungeschlagen-Serie des UFC Rohrbach-Berg hält an – keine Chance für SPG Katsdorf

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 08:04

Am gestrigen Samstagnachmittag gastierte Schlusslicht SPG Katsdorf beim UFC Rohrbach-Berg. Die Rollenverteilung war hierbei im Vorfeld bereits ganz klar: Der große Favorit waren die Hausherren, konnte die Truppe von Christian Eisschiel in den letzten Wochen auf ganzer Linie überzeugen und ist seit Runde vier ungeschlagen, wobei man bis auf das Topspiel (Endstand 2:2) gegen Donau Linz alle Partien seither gewinnen konnte. Aufsteiger Katsdorf hat indes mit nur drei Punkten auf dem Konto die rote Laterne über.

Rohrbach überrumpelt chancenlose Gäste

Gleich mit dem ersten Angriff gelang es den Hausherren, in rekordverdächtiger Zeit auf 1:0 zu stellen: Nach einer etwas glücklichen Slapstick-Einlage gelangte das Spielgerät zu Stefan Sandner, der staubtrocken zur Führung einschießen konnte (1.). Start geglückt, zufrieden war man aber keineswegs mit dem hauchdünnen Vorsprung, sodass man fast ebenso rasch auch schon nachlegte:

Zweite gute Möglichkeit für Rohrbach und gleich das zweite Tor! Nach einem Angriff über die rechte Seite flankt Yilmaz auf Schaubmaier, dieser verlängert auf Radovanovic, der alleine vor dem Katsdorfer TW nur noch einschießen muss (10.) Nikolaus Barth, Ticker-Reporter

In weiterer Folge knüpfte man auch was Tempo, spielerische Gestaltung und Chancenkreierung angeht nahtlos an, haderte aber mit der Effizienz. Sowohl Sandner, als auch Benedikt Schaubmaier, Alexander Pöppl und Jakub Hric ließen im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs riesen Gelegenheiten liegen, sodass es zum Pausentee bei jenem Zwischenstand blieb.

Eisschiel-Elf lässt nichts anbrennen

Jene Intensität, die man im ersten Durchgang an den Tag legte, konnte man nach dem Seitenwechsel dann vorerst nicht auf den Platz bringen. Ein nun etwas kompakterer Gegner wusste besser dagegenzuhalten, was das 0:3 aber nicht verhindern sollte. Nach einer Hereingabe von der linken Seite war Schaubmaier mit dem Kopf zur Stelle und markierte die Vorentscheidung (58.). In der Folgephase schalteten die Hausherren noch einen Gang runter, die Partie flachte zunehmend ab und die Katsdorfer verbuchten zwischenzeitlich etwas mehr Spielanteile und hätten sogar den Anschlusstreffer erzielen können – Rohrbach-Keeper Raphael Strixner konnte sich bei einem Abschluss von Fabian Schimböck aber auszeichnen und hielt seine weiße Weste. Der Schlusspunkt gehörte dann wieder den Gastgebern – Radovanovic markierte nach Vorarbeit von Yigit Yilmaz den 4:0-Endstand (85.).

Am kommenden Donnerstag tritt Rohrbach beim SK St. Magdalena an, während SPG Katsdorf zwei Tage später den SC Ebner-Trans Marchtrenk empfängt.

Stimme zum Spiel

Christian Eisschiel (Trainer UFC Rohrbach-Berg):

„Das war ein souveräner, konzentrierte Auftritt. Wir haben von Anfang an klargemacht, dass wir das Spiel gewinnen wollen und haben das auch völlig verdient in der Höhe gestaltet."

Die Besten: Pauschallob

Landesliga Ost: UFC PIENO Rohrbach-Berg – SPG Katsdorf, 4:0 (2:0)

85 Predrag Radovanovic 4:0

58 Benedikt Schaubmaier 3:0

10 Predrag Radovanovic 2:0

1 Stefan Josef Sandner 1:0

