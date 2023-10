Tapfere SPG St. Florian/Niederneukirchen geht gegen abgebrühte ASKÖ Oedt 1b leer aus

Details Samstag, 14. Oktober 2023 19:47

Die SPG St. Florian/Niederneukirchen hatte in der Vorwoche den ersten Warnschuss in Richtung Ligakonkurrenz abgefeuert, als man eine im Vorfeld favorisierte Viktoria Marchtrenk auf eigenem Rasen regelrecht abschoss. Es schien endlich der Knoten geplatzt zu sein, am gestrigen Freitagabend wartete aber nochmal ein ganz anderes Kaliber: Die ASKÖ Oedt 1b. Die Ibertsberger-Elf war den Sängerknaben dann doch eine Nummer zu groß, musste man sich knapp aber doch auf eigenem Terrain geschlagen geben.

Florianer starten gut

Nach besagtem Kantersieg in Marchtrenk gestaltete die Truppe von Michael Wolm auch die Anfangsphase gegen den letztjährigen Meister recht ausgeglichen. Man agierte druckvoll, kam gut in die Zweikämpfe und fand auch so eine gute Chance auf die Führung vor, welche man aber ungenützt ließ. Die Oedter brachten jedoch stellenweise doch ihre Qualität auf den Platz, wie auch in Minute 28: Nach einem Eckball kam Elvir Huskic am Fünferraum frei zum Abschluss und versenkte das Leder gekonnt zum 1:0. Auch davon ließen sich die Gastgeber aber nicht aus der Ruhe bringen, begegneten der Ibertsberger-Elf weiterhin auf Augenhöhe, belohnten sich vor dem Pausenpfiff aber nicht mehr mit dem Ausgleich.

Kerekov macht spät den Deckel drauf

Mit dem Seitenwechsel änderte sich nicht sonderlich viel an der Spielcharakteristik. Weiterhin sahen die Zuseher eine offene, spannungsgeladene Partie, in der kein Team so richtig das Kommando an sich reissen konnte. Inmitten der zweiten Hälfte schrammten dann die Heimischen ein weiteres Mal hauchzart am Ausgleich vorbei – Jakob Andeßner vergab diesmal aus aussichtsreicher Position. So kam es, wie es kommen musste – In der 77. Spielminute fuhren die Oedter einen stark-vorgetragenen Angriff und Rumen Kerekov schlüpfte in die Vollstreckerrolle, 2:0 für Oedt. In den letzten zehn Minuten versuchten die Florianer zwar nochmal den Lucky-Punch zu forcieren, am Spielstand konnte man aber nicht mehr rütteln.

Die St. Florian/Niederneuk. gibt am Samstag ihre Visitenkarte bei der ASKÖ Steinbach Schwertberg ab. Die ASKÖ Oedt 1b tritt das nächste Mal in zwei Wochen, am 27.10.2023, bei der ASKÖ SV Mauky’s Verfliesung Viktoria Marchtrenk an.

Stimme zum Spiel

Michael Wolm (Trainer SPG St. Florian/Niederneukirchen):

„Wir haben zwar keine Punkte einfahren können, die Leistung hat aber gepasst. Oedt hat gewisse Qualitäten, das ist Fakt."

Landesliga Ost: SPG TTI St. Florian/Niederneukirchen – ASKÖ Oedt 1b, 0:2 (0:1)

77 Rumen Stefanov Kerekov 0:2

28 Elvir Huskic 0:1

