Traun besiegt Marchtrenk und setzt sich an der Spitze fest

Am heutigen Samstagnachmittag kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem SC Ebner-Trans Marchtrenk und dem SV HAKA Traun im Rahmen der 17. Runde der Landesliga Ost. Beide Mannschaften spielten zuletzt eine sensationelle Hinrunde, an die man natürlich nun anknüpfen möchte, doch der Start am letzten Wochenende ist auf beiden Seiten nicht ideal gelungen. Während sich Traun gegen Rohrbach knapp mit 0:1 geschlagen geben musste, gingen die Marchtrenker gegen Naarn nach einer 2:1 Niederlage als Verlierer vom Spielfeld.

Krasniqi macht den Unterschied in der ersten Hälfte

Nach den Auftaktniederlagen zum Rückrundenstart wollte natürlich keines der beiden Teams eine weitere Niederlage gegen einen direkten Konkurrenten hinnehmen. Auf schwierigen Platzverhältnissen fanden sich zunächst die Gäste aus Traun besser zurecht und die Schützlinge von Cheftrainer Markus Erbschwendtner nahmen in der Anfangsphase die Zügel in die Hand. Die Gelb-Grünen spielten sehr engagiert und bemüht in der Offensive und konnten sich auch bald belohnen. In der 19. Minute setzten die Trauner nach einem langen Einwurf Ardit Krasniqi in Szene, der aus der Distanz abzog und die Gäste somit mit 1:0 in Führung brachte. Die Trauner blieben im weiteren Verlauf der ersten Hälfte zielstrebig und man ging auf den zweiten Treffer. Man konnte sich immer wieder aussichtsreiche Chancen herausspielen, doch die Gastgeber aus Marchtrenk waren eine harte Nuss, weshalb es mit dem 1:0 für Traun dann auch in die Pause ging.

Später Anschlusstreffer für Marchtrenk

In der zweiten Hälfte gestaltete sich die Partie etwas ausgeglichener. Marchtrenk war im zweiten Durchgang aktiver in der Offensive, doch man konnte sich nur schwer gegen das Trauner Abwehrbollwerk durchkämpfen. In der 71. Spielminute gelang dann jedoch den Gästen der erneute Treffer zur 2:0 Führung durch Sasa Petrovic, der einer der auffälligen Akteure in der Trauner Offensivabteilung war. Danach wurden die Marchtrenker in der Schlussphase nach einigen Wechseln nochmals aktiver und man wollte unbedingt den Anschlusstreffer erzielen. In der Nachspielzeit des Spiels bekamen die Gastgeber dann einen Elfmeter zugesprochen, den Christoph Roitner in der 92. Minute versenkte zum 1:2 Anschlusstreffer für die Hausherren. Dieser kam letztendlich jedoch zu spät und die Trauner konnten die Heimreise mit drei Punkten im Gepäck antreten.

Markus Erbschwendtner, Trainer SV Traun:

"Die Partie war heute durchaus ansprechend wegen den schwierigen Platzverhältnissen und dem robusten Gegner, doch wir konnten wieder eine engagierte Leistung an den Tag legen und die Partie für uns entscheiden."

