Beeindruckender erster Sieg im Frühjahr: USV St. Ulrich fegt Schlusslicht Katsdorf vom Platz!

Der USV St. Ulrich war etwas ernüchternd in die Rückrunde gestartet und wartete bis zum gestrigen Samstagnachmittag auf den ersten vollen Erfolg. Man hatte die SPG Katsdorf zu Gast, die ebenso im laufenden zweiten Abschnitt der Saison weitestgehend glücklos agierte und nur gegen Viktoria Marchtrenk punkten konnte. Die Mannen von Andreas Milot schossen sich die kleine Portion Frust letztlich ordentlich von der Seele und fertigten die Mühlviertler mit 6:1 ab.

Später Doppelschlag

In der Anfangsphase taten sich beide Teams schwer, so sahen die Zuseher vorerst eine etwas zerfahrene Partie, in der beide Mannschaft im Offensivspiel wenige zündende Ideen vorfanden und so auch Chancen Mangelware waren. Der USV strahlte über weite Strecken etwas mehr Torgefahr aus, war vor allem über Standardsituationen immer wieder brandgefährlich und hatte kurz vor dem Pausenpfiff auch den Dosenöffner parat (37.):

Ein indirekter Freistoß - kurz abgespielt, wie es sich gehört und mit links zieht Schmid mittig ab und versenkt aus 18 Metern ins rechte Eck. Der Keeper kann nur zusehen. Der USV in Front. USV St.Ulrich, Ticker-Reporter

Den Schwung wusste man in die letzten Spielminuten des ersten Durchgangs auch mitzunehmen, man agierte deutlich freier und schlug auch noch ein weiteres Mal zu. Nico Steinmassl gelangte an der Strafraumgrenze an die Kugel, fackelte nicht lange und bugsierte das Leder ins kurze Eck (44.).

Ulricher Offensive nimmt Fahrt auf

Nach dem Seitenwechsel erwischten die Hausherren dann einen Blitzstart: Nur 60 Sekunden gespielt, bediente Elias Gmainer Arslan Nesimovic, der freistehend aus kurzer Distanz auf 3:0 stellte. Nur wenige Augenblicke später folgte ein Lichtblick auf Seiten der Gäste: Nach Foul von Christoph Kugfarth an Daniel Brandstetter im Strafraum zeigte Schiedsrichter Manuel Schüttengruber auf den Punkt – Alexander Taferner verwandelte souverän (48.). Die wilde Anfangsphase der zweiten Hälfte hatte damit aber kein Ende: In Minute 53 stellte Maximilian Dutzler mit einem sehenswerten Freistoß den ursprünglichen Vorsprung wieder her. Die Milot-Elf hatte ihr Schießpulver auch noch nicht verschossen: In der 63. Spielminute markierte Elias Gmainer nach traumhafter Vorarbeit von Steinmassl das 5:1, ehe Dutzler ein weiteres Mal einen Freistoß in den Winkel zirkelte (72.).

St. Ulrich tritt am Freitag, den 05.04.2024, um 19:00 Uhr, beim SK St. Magdalena an. Einen Tag später (16:45 Uhr) empfängt SPG Katsdorf die ASKÖ Donau Linz.

Stimme zum Spiel

Andreas Milot (Trainer USV St. Ulrich):

„Wir wollte unbedingt gewinnen, weil wir nach einer sehr langen Durststrecke wieder wissen wollten, wie sich gewinnen anfühlt. Die Mannschaft hat sehr viel dafür getan und auch die nötige Geduld aufgebracht, es war kein einfaches Spiel. Der Sieg ist in der Höhe aber verdient."

Der Beste: Mathias Spath (IV)

Landesliga Ost: USV St. Ulrich – SPG Power Packaging Katsdorf, 6:1 (2:0)

72 Maximilian Dutzler 6:1

63 Elias Gmainer 5:1

53 Maximilian Dutzler 4:1

48 Alexander Taferner 3:1

46 Arslan Nesimovic 3:0

44 Nico Steinmassl 2:0

37 Norbert Schmid 1:0

