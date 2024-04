Flutlicht-Heimpremiere für den SC Marchtrenk – ASKÖ Oedt 1b erkämpft sich in Unterzahl Punkt

Details Samstag, 06. April 2024 15:22

Die ASKÖ Oedt 1b wurde eigentlich von vielen als einer der Favoriten auf den Meistertitel gehandelt. An die letztjährigen Leistungen konnte man aber nicht ganz anknüpfen und vollzog nachdem im Winter Samir Gradascevic auf Robert Ibertsberger folgte nun bereits den zweiten Trainerwechsel – Sportchef Gerald Baumgartner leitete im gestrigen Match gegen den SC Ebner-Trans Marchtrenk die Geschicke auf der Trainerbank. Für die Marchtrenker war es das erste Flutlicht-Heimspiel, im Winter hatte man die dafür nötige Infrastruktur aufgestockt.

Mandir sieht frühe Ampelkarte

Die Anfangsphase der Partie gestaltete sich den Erwartungen entsprechend – immerhin trafen zwei Topteams der Liga aufeinander. Beide Seiten legten hohes Tempo an den Tag, die Marchtrenker immer wieder vorwiegend über Umschaltmomente, Oedt hatte indes spielerisch etwas mehr zu melden. Die Kensy-Elf wusste trotz geringerer Spielanteile aber etwas konkreter zu werden, zwei Mal konnte Oedts Toni Mandir den quirligen Christoph Roitner nur mit einem Foul stoppen und sah dafür doppelt-gelb (4./24.). An der Spielcharakteristik änderte sich trotz des Ausschlusses vorerst aber wenig, sodass es trotz gefälligem Fußball vorerst ohne Tore in die Kabinen ging.

Marchtrenk startet gut – Oedt gelingt Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel änderte sich dies vorerst, die Hausherren konnten die Überzahl nun immer mehr für sich nützen und starteten traumhaft in Durchgang zwei: Florian Hofmann verlängerte eine Hereingabe mit dem Kopf in Richtung Roitner, der staubtrocken zum 1:0 einschoss (52.). Nach dem Führungstreffer war der SC auch weiter am Drücker, erspielte sich auch die ein oder andere gute Gelegenheit, brachte das Leder aber einfach nicht im Tor unter. Eine in dieser Phase eher ruhige Gastmannschaft bestrafte dies letztlich aus dem Nichts. Simon Abraham wurde in Minute 70 sträflich alleingelassen und köpfte die Oedter zum Ausgleich. In der Schlussphase hatten die Gastgeber dann eine weitere, richtig dicke Chance um doch als Sieger vom Platz zu gehen – Florian Hofmann knallte das Spielgerät aber aus kurzer Distanz an den Querbalken (77.).

Am nächsten Samstag reist der SC Marchtrenk zur ASKÖ Steinbach Schwertberg, zeitgleich empfängt die ASKÖ Oedt 1b den ATSV Neuzeug.

Stimme zum Spiel

Dominik Hamader (Koordinator Sport SC Marchtrenk):

„Nach dem Spiel hat es sich eher nach zwei verlorenen Punkten angefühlt, als einen gewonnen zu haben. Der Mannschaft kann man aber nicht viel vorwerfen, es war wirklich ein intensives und temporeiches Spiel. Das einzige, was zu bemängeln ist, ist die Chancenverwertung. Auf die Leistung kann man aber aufbauen."

Die Besten: Christoph Roitner (LM), Julian Peterstorfer (ZM)

Landesliga Ost: SC Ebner-Trans Marchtrenk – ASKÖ Oedt 1b, 1:1 (0:0)

70 Simon Abraham 1:1

52 Christoph Roitner 1:0

Details

