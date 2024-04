Trainereffekt verpufft? DSG Union Naarn zieht gegen SPG St. Florian/Niederneukirchen den Kürzeren

Details Samstag, 06. April 2024 21:20

Nachdem Peter Riedl im Winter bei der DSG Union Naarn übernommen hatte, starteten die Machländer eigentlich gut in die Frühjahrsrunde und wussten zum Auftakt gegen den SC Marchtrenk gleich einmal zu überraschen – darauf folgte noch ein Sieg gegen Neuzeug, bis man in den darauffolgenden Partien wieder in alte Muster fiel und wichtige Punkte liegenließ. Gegen eine ebenso im Tabellenkeller festsitzende SPG St. Florian/Niederneukirchen folgte heute Nachmittag auch nicht der erwünschte Turnaround, musste man sich vor heimischer Kulisse gegen die Sängerknaben mit 0:1 geschlagen geben.

Kampfbetonter erster Durchgang

Es war für beide Teams eine wegweisende Partie und gleichsam die Chance wichtige Zähler gegen einen direkten Tabellenkonkurrenten einzufahren. Dementsprechend nervös gestaltete sich auch der Start auf beiden Seiten, die Zuseher sahen eine kampfbetonte erste Hälfte mit wenigen Torraumszenen. Die etwas munterere Mannschaft war in der Anfangsphase der Hausherr, man hatte gleich zu Beginn Pech, das Aluminium verhinderte haarscharf den frühen Führungstreffer. Viel mehr ließ eine auf die Defensive fokussierte Gästetruppe aber nicht mehr zu, wussten die Florianer gleichsam vereinzelt über Konter den Gastgebern zuzusetzen und kamen das eine oder andere Mal auch in die Gefahrenzone. Für die Sängerknaben hatte Lorenz Egger die beste Chance des ersten Durchgangs, konnte diese aber auch nicht nützen.

Andessner wird zum Matchwinner

In der zweiten Hälfte ging es in ähnlicher Manier weiter. Eine knappe Viertelstunde gespielt, fiel dann auch der erste Treffer der Partie. St. Florians Jakob Andessner wusste einen fatalen Fauxpas der Naarner Hintermannschaft zu nützen und traf zur vielumjubelten Führung (61.). Infolgedessen hatte man wenig später auch die große Chance die Führung auszubauen, Schiedsrichter Philipp Hubinger machte den Gästen aber einen Strich durch die Rechnung – Coach Gerhard Obermüller zeigte sich sichtlich unzufrieden mit der Abseits-Entscheidung und wurde nach Betreten des Spielfelds kurzerhand des Feldes verwiesen (65.). In der Schlussphase bündelten die Naarner noch einmal die Kräfte und warfen alles nach vorne, der Ausgleich sollte ihnen aber verwehrt bleiben.

Die DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn hat das nächste Spiel erst in zwei Wochen, am 20.04.2024 gegen die ASKÖ SV Mauky’s Verfliesung Viktoria Marchtrenk. Die St. Florian/Niederneuk. hat nächste Woche den SV HAKA Traun zu Gast.

Stimme zum Spiel

Gerhard Obermüller (Trainer SPG St. Florian/Niederneukirchen):

„Pauschallob an die Mannschaft, die Jungs haben es heute richtig gut gemacht. Für uns war wichtig, nicht den Anschluss zu verlieren und weiter zu punkten. Wir mussten kämpfen bis zum Umfallen und wurden dafür auch belohnt."

Die Besten: Michael Heibl (St. Florian, LV), Jakob Andessner (St. Florian, ST)

Landesliga Ost: DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn – SPG TTI St. Florian/Niederneukirchen, 0:1 (0:0)

61 Jakob Andessner 0:1

