SV Traun wird Favoritenrolle gegen Union Putzleinsdorf gerecht

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es in der Landesliga Ost zum Aufeinandertreffen zwischen Union Print&Wear Putzleinsdorf und dem SV HAKA Traun. Die Rollenverteidigung war hierbei klar: Während Traun nur vier Punkte auf den ersten Platz fehlen, steht Putzleinsdorf mit 16 Zählern nur auf Platz 12. in der Tabelle. Auch im Spiel war die Rollenverteidigung mehr als eindeutig und durch einen späten Doppelschlag konnten die Trauner ihren 5. Sieg en suite feiern.

Dominanter Start der Gäste

Binnen zwei Minuten gab es schon die erste gute Möglichkeit für den Favoriten. Die Heimmannschaft hatte vor allem Probleme, wenn Traun einen Angriff über die linke Seite versuchte. Nach einem erneuten Vorstoß auf der linken Seite erhielten die Gäste – völlig zurecht – nach rund zehn Minuten einen Elfmeter, welchen Rene Kober auch verwandeln konnte. Damit steht der Top-Torschütze des SV Traun bei mittlerweile 15. Saisontoren. Auch nach dem Elfmetertreffer bleibt Traun die dominante Mannschaft, welche es nun auch immer wieder aus der zweiten Reihe versuchte. Putzleinsdorf agierte in der 1. Hälfte offensiv nur sehr harmlos und hatte lediglich zwei Halbchancen. Mit dem verdienten 1:0 der Gäste ging es dann auch in die Halbzeitpause.

Spielentscheidender Platzverweis

Der SV Traun kam nicht gut aus der Halbzeitpause zurück; somit plätscherte das Spiel in den nächsten Minuten, ohne große Chancen, vor sich hin, ehe Paul Dorfer im 1 gegen 1 nach einem guten Konter, nach rund 15 Minuten, zum 1:1 für Putzleinsdorf ausglich. Ab diesem Treffer trat Traun wieder offensiver auf und Sasa Petrovic traf in der 78. Minute nach einer schönen Flanke von der linken Außenbahn mit dem Kopf zur erneuten Führung. Zwei Minuten später konnte Luvumbu Manuel Vember durch einen schönen Kreuzeckschuss auf 3:1 erhöhen. Die spielentscheidende Szene spielte sich jedoch noch vor diesen beiden Treffern ab, da Putzleinsdorf ab der 75. Spielminute, durch eine Tätlichkeit von Lukas Iliev, nur noch mit zehn Mann auf dem Platz stand. Nach dieser Führung war die Heimmannschaft nicht mehr in der Lage etwas entgegenzusetzen, da Traun dieses Ergebnis bis zum Schluss souverän verwaltete. Schlussendlich konnte der SV Traun verdient das Spiel mit 3:1 für sich entscheiden.

Markus Erbschwendtner, Trainer SV Traun:

„Spielentscheidend war heute die glatt rote Karte. Von da an hat das Pendel für uns ausgeschlagen und wir waren die stärkere Mannschaft. Nach dem Doppelschlag war nichts mehr entgegenzusetzen und wir haben verdient gewonnen“

Die Besten SV Traun: Christian Demsa (TW) und Stefan Grimm (IV)

