Die nächsten Big-Points! SPG St. Florian/Niederneukirchen prolongiert Siegesserie und boxt sich vorerst aus der Gefahrenzone!

Die SPG St. Florian/Niederneukirchen ist aktuell so etwas wie die Mannschaft der Stunde in der Landesliga Ost. Nachdem man schlecht ins Frühjahr reingestartet war und auch wichtige Punkte liegenließ gegen direkte Konkurrenten, gelang nun ein kleiner Turnaround – auf einen wichtigen Dreier in Naarn folgte ein Überraschungssieg gegen den SV Traun und am gestrigen Abend auch der dritte Streich, fuhr man in einem absoluten Sechs-Punkte-Spiel die nächsten wichtigen Big-Points nach Hause, diesmal hieß das Opfer Union Putzleinsdorf. Man konnte so bisher ebenso viele Punkte einfahren wie im gesamten Herbst.

Putzleinsdorf schnuppert an Führung

Tiefes Geläuf, Regenwetter und winterliche Temperaturen – Rahmenbedinungen, die suboptimal für ein Fußballspiel sind aber sinnbildlich für Abstiegskampf. Dementsprechend schwer taten sich die Protagonisten auch, viel konnte man mit dem Spielgerät am gestrigen Abend nicht anfangen. Nach einer so eher unspektakulären schienen die Hausherren mit fortschreitender Spieldauer etwas besser in die Partie zu finden und verzeichneten auch die eine oder andere Halbchance im ersten Durchgang. Paul Dorfer verfehlte so gleich am Anfang aus kurzer Distanz, kurz vor der Pause setzte Danilo Duvnjak einen Kopfball ans Aluminium. Viel mehr tat sich nicht, vorerst ging es torlos in die Kabinen.

Geburtstagskind König beschenkt St. Florian mit Führungstreffer

Die Halbzeitpause tat einem in Abschnitt eins etwas schwächerem Gast sehr gut, Coach Gerhard Obermüller hatte wohl an den richtigen Stellschrauben gedreht und sah, wie sein Team auch prompt in Führung ging: Nach einem Eckball köpfte Konstantin Waglhuber das Runde ins Eckige (51.). Sonderlich lange blieb es dabei aber nicht, bei mittlerweile starkem Regenfall überlisteten die Hausherren bei einer Standardsituation eine kurz unachtsame Florianer Hintermannschaft, Sebastian Pühringer vollstreckte zum 1:1 (54.). Von den wiedrigen Verhältnissen und dem raschen Gegenschlag ließen sich die Gäste aber nicht beirren, boten eine kampf- und laufstarken Gegner Paroli, waren spielerisch etwas besser und hatten erneut über einen ruhenden Ball die Führung parat. Nach einem Eckball fiel die Kugel Gregor König am Strafraumrand vor die Füße, der fasste sich ein Herz und beschenkte sein Team an seinem Geburtstag mit der elementaren Führung (79.). Putzleinsdorf war nun unter Zugzwang, kassierte aber anstatt selbst zu treffen in der Nachspielzeit nach einem sauberen Konter noch einen weiteren Gegentreffer – Jakob Andeßner markierte den 3:1-Endstand (94.).

Die Union Print&Wear Putzleinsdorf ist am Freitag (20:00 Uhr) beim SK St. Magdalena zu Gast. Das nächste Spiel der St. Florian/Niederneuk. findet in zwei Wochen statt, wenn man am 02.05.2024 die ASKÖ SV Mauky’s Verfliesung Viktoria Marchtrenk empfängt.

Stimme zum Spiel

Gerhard Obermüller (Trainer SPG St. Florian/Niederneukirchen):

„Das war der dritte Sieg in Folge, das tut uns natürlich sehr gut – nicht nur was die Tabellensituation anbelangt, sondern auch für die Moral. Die Jungs sind sehr fleißig und setzen die Forderungen des Trainerteams sehr gut um. Ich bin echt stolz auf die Truppe."

Die Besten St. Florian: Michael Heibl (LV), Konstantin Waglhuber (IV)

Landesliga Ost: Union Print&Wear Putzleinsdorf – SPG TTI St. Florian/Niederneukirchen, 1:3 (0:0)

94 Jakob Andeßner 1:3

79 Gregor König 1:2

54 Sebastian Pühringer 1:1

51 Konstantin Waglhuber 0:1

